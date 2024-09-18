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京華城弊案！柯文哲「先給建照才簽約」？　鼎越澄清：日期是誤植

記者徐銘穗/綜合報導

▲總銷千億元的ESG頂級商辦「京華廣場」，號稱是商辦版陶朱隱園，19樓高玻璃帷幕建築層層種樹，預計2026年完工。（圖／鼎越開發提供）
▲總銷千億元的ESG頂級商辦「京華廣場」，號稱是商辦版陶朱隱園，19樓高玻璃帷幕建築層層種樹，預計2026年完工。（圖／鼎越開發提供）
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積弊案被羈押禁見！今（18）爆出，柯文哲市府當時對京華城案「先給建照才簽協議書」，台北市議員簡舒培批評，根本是先射箭再畫靶。對此，當事的鼎越開發稍早發出聲明澄清，公開相關簽約時程，強調「先給建照才簽協議書」與事實不符，且有誤導檢方偵查之嫌。

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《自由時報》報導，柯市府代表人為柯文哲，在2022年11月6日與鼎越公司簽訂「修訂台北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」協議書，然而柯市府卻在2022年10月18日核發京華城建照，質疑先給建照再簽約。

對此，鼎越開發今（18）發聲明澄清，強調市府在2021年11年1日公告細部計畫後，鼎越依據細部計畫要求，須與台北市政府共同協議擬定都市計畫細部計畫協議書，雙方多次開會研商，鼎越在同年8月間提出修正後之協議書草案給北市府，契約尚未押日期，待北市府會辦各局處複審討論無異議後，雙方才完成協議與用印，再由北市府填具日期。

▲鼎越提供北市府2022年10月6日府都規字第1113058838號函，佐證雙方協議書生效日期為2022年10月6日。（圖／鼎越開發提供）
▲鼎越提供北市府2022年10月6日府都規字第1113058838號函，佐證雙方協議書生效日期為2022年10月6日。（圖／鼎越開發提供）
鼎越說明，隨後市府在2022年10月6日發文給鼎越，說明協議書經雙方用印完竣，「並以發文日期為協議內容生效日期」，要求鼎越依照協議書規範執行。鼎越強調，雙方協議書生效日期為2022年10月6日，之後北市府才在同年10月18日核發建照。

鼎越指出，台北地檢署在今年8月28日指揮廉政署搜索威京總部集團各公司，該協議書已被檢廉搜索帶走，目前留置於北檢偵查團隊。關於簡舒培質疑該協議書封面及最後一頁標示為「2022年11月6日」，北市府已說明是日期誤植，強調鼎越公司從未有「先給建照才簽約」之情事。
 

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