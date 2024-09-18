房子法拍中出售！2天後「法院溢價250萬」拍出　買家氣炸提告求償

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▲屋主擔心法拍價格不好，搶先轉售，不料法院溢價標脫。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲法院查封在前，屋主出售房屋後，未依法申請撤拍，宣布買賣無效，買家氣炸提告。（示意圖／pexels）





▲屋主提告屋主、地政士，法院判地政士免賠、屋主須賠違約金。（示意圖／記者潘毅攝）





屋主的房子已被法拍，還能轉售？台北市有一名屋主，因周轉不靈，導致1,600萬的房屋被法拍，他想趁法拍前出售，也在開標前2天幸運成交，屋主以為一拍不會有人投標，未向法院申請撤封，結果竟溢價250萬標脫，雙方發生購屋糾紛。據了解，遭法拍之房屋，尚未標脫前，屋主確實仍有權利轉售，不過，債務必須償還給債權人，並向法院提出撤拍。台北一名屋主，房屋因故被法拍，於是委託仲介販售，也趕在法拍前兩天幸運成交，孰知，兩天法拍當日溢價標脫，買家一氣之下怒告屋主跟地政士，最終買家獲得訂金賠償，鬧劇結束。多年前，台北一房屋被查封法拍，一拍底價1600萬，屋主認為一拍無法標脫，但如果到二拍，底價又會只剩8折、約1280萬，迅速委託房仲出售，拍賣2天前以1500萬成交，因為屋主不認為一拍會標脫，也沒有向法院申請撤拍，不料，拍賣當天竟以1850萬、溢價250萬標脫。事發後，買家相當生氣，向買方要求返還100萬訂金外，再要求100萬賠償，同時認為，「如果房子順利到他手上，應當可獲得1850萬-1500萬，等同350萬利益！」所以也向地政士提告，要求支付250萬損失。最終，法院被判決地政士免賠，而屋主須賠償買家違約金。金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，屋主雖然搶在法院查封前成交，但未申請撤拍，依法而言，查封在前，故以法拍結果為準。事實上，「拍賣中的房子，只要在拍賣前出售，屋主只要向法院申請撤拍，事情就會圓滿結束。」她進一步說明，「法拍期間的房子確實可以進行販售，但由於查封在前，效力排序大於買賣合約，所以屋主如果沒有即時撤封，自然就會出現後續的問題。」林怡建議，不動產買賣移轉各種法律相當多，涉及法拍更是複雜，所以屋主移轉前，一定要將房屋所有狀況告知地政士，並再三確認其中及細節，協辦的地政士才有辦法給予完整建議，讓買賣順利完成，避免糾紛。