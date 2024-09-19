房仲強打「漏水保固」有用？調解專家：賣家「5年內」本就該負責

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▲吳翃毅指出，調處實務經驗上，不少房仲簽了漏水保固卻售後不理，又或者採簡易方式修繕，導致糾紛不斷。（示意圖，非當事人／翻攝pexels）

▲若想避開漏水糾紛，消費者「驗屋、合約加註漏水修繕細節」等，一樣都不可少。（示意圖／pexels）

台灣老屋、地震都很多，買中古屋相當容易遇到「漏水」問題，挑選強打「漏水保固」的房屋仲介比較有保障嗎？事實恐怕與大家想像中的不同，調處專家、住宅消保會創會理事長吳翃毅接受《NOWnews》訪問指出，「實務經驗上，有提供『漏水保固』的仲介，仍經常發生相關糾紛，且依民法，賣家本就必須提供5年內瑕疵擔保，而房仲提供的漏水保固，通常是『代位求償』，漏水保固也成為另類、看似合法的卸責方式。」根據民法第365條規定，買家於交屋後發現有「物之瑕疵」，得解除契約或請求減少價金，買家只要在6個月內向賣家提出，交屋後5年內，賣家就必須負責為此修繕。不過，如果賣家是故意不告知，即使6個月後買家才發現瑕疵，賣家仍須負責。吳翃毅表示，漏水爭議向來是不動產交易糾紛調處之冠，也讓不少仲介提出漏水保固這項服務，事實上，仲介的邏輯是「代位求償」，就是買家如果交屋後發現有漏水問題，仲介先幫助修繕，然後轉向賣家求償。聽起來似乎是不錯的保障，調處經驗上，不少仲介經常在成交後事後不理，僅告知可幫助買家向賣家協商，或僅使用簡單的方式修繕，製造「有在處理」的假象，實際上只是為了上法院時，做為讓法官「誤認有在處理」的證據，消費者不可不防。況且仲介本就有協助查詢屋況之義務，買家交屋後才發現漏水，賣家與仲介都有相對責任，這樣的保固方式，其實可形容為「試圖以合約掩護卸責」。吳翃毅指出，消費者想要保障自我權益，預防勝於治療，最好的方式就是簽約時，就在合約上加註「指定修漏材料、方式，或賠償條款」等字樣，交屋時，最好也聘請專業驗屋公司協助，確認沒有問題再進行交屋。而這樣的問題就出自於合約，因仲介的漏水保固往往無法指定材料、廠商，加上有提供漏水保固服務的公司，幾乎都將30年以上屋齡的房子排除，這些事情，消費者往往是「碰到了才知道」，導致碰上漏水問題後，與仲介糾紛頻傳，建議想要一勞永逸的購屋者，應預防勝於治療。如果做了以上動作，仍不幸遇上「漏水屋」，第一時間就應盡速拍照、錄影存證，並告知仲介、屋主，若對方處理態度依舊消極，則立即提告，畢竟打官司曠日廢時，所以越快提告越好，才有辦法真正保障自身權益。