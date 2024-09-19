房仲是地面師！「欠千萬賭債」一人分飾二角　詐賣屋主千萬房產

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▲房仲大玩角色扮演，聲稱「掛人頭」房屋是他的，地政士因未查證也受騙。（示意圖／pexels）





▲買賣價金被房仲花光，地政士、房仲店東全部受牽連，判賠部分價金。（示意圖／pexels）





▲林怡表示，不動產交易時，採「雙地政士、履約保證」才有保障。（圖／記者陳韋帆攝）

Netflix日劇《地面師》引起觀眾熱烈迴響，然而，台灣「地面師」詐騙實情遠比日劇恐怖，新北市一名房仲因沾染賭博惡習，導致欠債千萬，一人扮演「買賣雙方」二角，成功將原屋主房子變賣，屋主發現後一怒之下，提告房仲、協辦地政士，然而，房仲已將買賣價金拿去還賭債，屋主也僅能獲得部分賠償。屋主由於長年人在國外，將房屋交給出國前信任的房仲銷售，房仲很快就告知屋主找到買家，索取「權狀、印鑑章」後，卻遲遲未將價金匯款給屋主，一狀告上法院後，才得知房子確實出售，但買賣價金已被房仲拿去償還賭債，其它則聲稱已花畢，屋主欲哭無淚。房仲接受委託後，確實找到買家， 價金為何沒有進到屋主帳戶，而是被房仲取走？原來，房仲向買家、協辦地政士稱，「房屋是掛人頭（借名登記），我才是真正的屋主，把錢直接匯給我就好了！」照理說，協辦地政士應進行確認後，才能協辦過戶，結果因與該房仲長期合作，未做進一步確認，導致悲劇發生。屋主將房屋交給房仲出售，售出後卻沒收到價金，驚覺事情不對，一狀告上法院，但買賣價金已被仲介拿去償還賭債，其他款項則聲稱花光了！雖然被判重刑，但受騙金錢也討不回來，僅換回一紙債權。房仲店東、地政士也受到牽連，屋主以「應注意而不注意」一併提告，付連帶賠償責任，由於現代通訊發達，房仲公司、地政士只要一通電話，就能向屋主確認，法官認為難辭其咎，最終判賠部分價金予受害屋主。金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，保護自有不動產，平時就要做好「地籍異動即時通」、「銀行註記」，買賣時，「雙地政士」、「履約保證帳戶」更是不可或缺。是內政部服務，一旦不動產被過戶，就會發送簡訊通知；銀行是債權人，不動產有所異動，就會通知所有權人。一般買賣都僅有房仲公司的一個地政士協辦，但建議買賣雙方，應聘請自身可信任的地政士協助，確保交易安全；藉由第三方銀行，協助履約保證，買賣價金不會直接匯入他人口袋。