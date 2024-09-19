房市／天下永續公民獎揭曉　信義房屋大型企業服務業組奪冠

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▲2024天下永續公民獎大型企業-服務業組獲獎人合影，左2起為宏碁永續長劉靜靜、中華電信董事長郭水義、天下永續公民獎評審長林信義、信義房屋董事長周耕宇、遠傳電信總經理井琪、中鼎工程總經理李銘賢。（圖／信義房屋提供）

2024天下永續公民獎9月18日舉行頒獎典禮，台灣知名永續企業台積電、台達電、玉山金、台哥大皆獲獎，其中，信義房屋獲大型企業-服務業組第一名，今年更為信義房屋連續18年獲獎，為房仲服務業唯一。「天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，綜合公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續四大構面，評選台灣最佳永續企業，其中「大型企業」組為年營收100億元以上的本土企業，分為製造業、服務業、金融業3組。主辦單位讚許信義房屋是以永續行動展現企業社會價值的先驅，早在地方創生概念尚未萌生前，便於20年前創設「社區一家」計畫，以全民社造為概念，並與自身房仲業耕耘地方巧妙連結，為全台有志家鄉創生的民眾提供資金、業師、經驗傳承的平台，至今已收到約15000件提案、協助超過3000個社區，發揮社會影響力。信義房屋董事長周耕宇表示， 信義房屋40多年來始終堅信企業的發展必須奠基於「良善的企業倫理」，在創業之初即堅持 「該做的事，說到做到」，兼顧各利害關係人權益，使企業得以永續經營。在公司治理面向上，信義房屋已連續10年獲得公司治理評鑑的最高肯定，被評選為上市組排名前5%，不斷精進引領產業創新；而在企業承諾面向上，信義房屋秉持「以人為本」的精神，著重人才培育與成長，推動以同仁為核心的各項施策，以吸引優秀人才並發展 多元包容及高成長職場。在社會參與方面，信義房屋致力由信義人至信義社會，和同仁、客戶、鄰里、社會大眾打造永續好生活；20年來社區一家計劃支持台灣社區營造，累計至今已投入5億元經費，協助3227個社區圓夢，為各鄉鎮打造美好、溫暖的鄰里關係，2021年更支持成立台灣地方創生基金會，為地方導入商業模式、資金支持與人才培力，讓社區有更多資源能永續發展，創造生生不息的永續生態系。面對全球暖化，信義房屋則制定2030年淨零排放的目標，近年來致力投入房地產科技（PropTech），以數位科技轉型助攻服務碳排放減量，包括DiNDON智能賞屋、AI智能配對、契據e化等，成交後有會員app、社區永續活動，讓客戶在購售屋旅程與後續居住生活都能感受信義房屋的綠色永續服務，也為修復地球環境貢獻心力。信義房屋表示，信義立業、止於至善，未來將以更寬廣的全球性視角與環境、社會與治理（ESG）架構，持續落實企業社會責任，並與社區共同努力，讓社會邁向更美好的未來。