極樂「超加工食品」！吃多恐連爆32種疾病　快學3招健康不破防

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▲蜂蜜蛋糕屬於第4級超加工食品。（圖／記者葉盛耀攝）

▲大腸癌、睡眠品質不佳、氣喘、高血壓等許多疾病，都與攝入大量超加工食品有關。（示意圖／取自ingimage）

一位65歲男性病退休後為了方便，每週都到大賣場採購冷凍食品，早餐吃包子、饅頭，午餐吃微波加熱的炒飯或炒烏龍麵，晚餐若老婆沒煮，便吃冷凍水餃，結果沒多久體重明顯上升，還活生生吃出糖尿病，就醫時糖化血色素已達10.2%，比正常值4~5.6%高出一大截。初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航說，該男攝取太多「超加工食品」導致健康大受影響，而所謂超加工食品源自於國際間廣泛使用的「NOVA」飲食分類系統，其將加工食物分為4等級，台灣人愛吃的未加工的雞蛋屬於第1級，加了鹽巴調味的荷包蛋屬於第2級，而將第1、2級食品組合後再加工的蛋黃醬，則被歸類在第3級「加工食品」，添加防腐劑、甜味劑、修飾澱粉等成分製造出來的蜂蜜蛋糕，則為第4級超加工食品。針對超加工食品，魏士航表示，這類食品不僅取得容易，廠商研發時更會以「極樂點」的概念，計算食物中糖、油、鹽的「完美」比率，進而設計出能帶來滿足感與誘導渴望的食品，成分多含大量的精緻澱粉與脂肪，可增加大腦分泌多巴胺，使消費者感到快樂並促進食慾，最終刺激出類似藥物成癮的獎勵機制，使人對這些食物上癮，難以節制。魏士航指出，根據今(2024)年發表在《英國醫學期刊》（BMJ）的研究顯示，從大腸癌、睡眠品質不佳、氣喘、高血壓到代謝症候群、第二型糖尿病等32種疾病，都與攝入大量超加工食品有關；經分析，吃太多超加工食品，會提高50%的心血管疾病死亡風險和代謝症候群發生風險，焦慮等心理疾病發生機率也會增加48~53%。對於戒斷超加工食品的方法，魏士航分享以下3招：採買前列好購物清單，可減少衝動購物，並選擇肉舖、生鮮鋪或提供較多健康選項的店家。超加工食品適時享用即可，例如只在出遊時吃洋芋片，且每週最多不超過3次。選擇成分相對單純的食物，避開看似健康卻含有過多的醣和油脂的食品。魏士航提醒，享用美食與零食無可厚非，但要懂得拿捏份量並了解成分，找回挑選食物的主控權，與超加工食品重新建立關係，才不會因飲食不當而生病。