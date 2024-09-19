央行宣布利率凍漲！銀行「房貸之亂」有解？專家吐實：難有作為

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▲房貸水位已拉警報，央行面對全球降息風潮，已陷進退兩難情況。（圖／帥過頭提供）

▲楊金龍多次打炒房，但房市越打越熱、越打越高，對民眾而言，央行震懾力已大不如前。（圖／記者林柏年攝）

中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，面對美國FED降息2碼，總裁楊金龍則宣布不跟進、維持現有基準利率2%不變，專家分析，目前銀行「房貸水位」屆滿，貿然升息恐重新點燃買氣已降的房市，但升息有不符合世界趨勢，陷入兩難的央行，自然只能選擇不變應萬變，對台灣是好是壞，恐怕只能觀察房市下一步變化。所謂「房貸水位」係根據「銀行法」第72-2條規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和之30%。；另，銀行內部多以28%~28.5%作為內部警戒值，觸及警戒線，代表銀行放款過度集中不動產，將導致國家整體金融系統性風險攀升，房市一旦翻轉，恐出現次貸風暴。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，面對全球降息趨勢，央行卻無法降息，主因是過去全球升息時，央行僅以半碼、半碼跟進，落後的升息，導致房市過熱，全台瘋炒房，導致如今的銀行房貸水位拉警報，央行一旦降息，降溫的房市恐立刻再度升溫，台灣顯然已沒有跟進降息條件，央行自然宣布維持原利率不變。至於擴大信用管制一事，央行無論有無實施，在銀行房貸近乎彈盡糧絕情況下，意義其實不大，因為不少購屋族早因擔憂貸款不到，已轉向觀望，7月買氣中古、預售皆大跌2成，顯示房市已出現「做頭」情況，面對房貸高水位的系統性風險攀升，央行任何作為如同亡羊補牢。中信房屋研展室副理莊思表示，央行面對全球降息趨勢，缺乏升息動機，然而，儘管央行尚未宣布升息，不少銀行早已將房貸利率升至2.5～3%，但房貸排隊潮依然持續擴散，銀行房貸水位持續攀升，不少買方轉向觀望，中古屋、預售屋買氣皆明顯降溫。而關於央行擴大信用管制與否，她則認為，如果是過往，確實有震懾效果，降溫市場的效果；然而，多次震懾，房價卻越來越高，如同放羊的孩子，恐早已無震懾力，況且銀行房貸水位不斷攀升，近乎無錢可貸，買氣自然下滑，央行可以有的實際作為有限，影響不大。