房市／信義房屋攜手社區辦園遊會　400戶相揪凝聚情感

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為迎接一年一度的中秋佳節，信義房屋聯合新北泰山區明日城天青、雲開兩大社區共同舉辦「中秋公益園遊會」，於9月14日盛大登場。這次活動共約400戶住戶參與，不僅提供豐富的胖卡餐車美食、精彩的摸彩活動、二手物品拍賣的形式，也透過公益募款方式，將社區的愛心轉化為實際的公益捐助，進一步促進社區凝聚力，並展現企業對社會責任的實踐。信義房屋新莊新泰店專員毛智詮表示，當得知社區有意舉辦公益社區活動時，便邀請信義房屋為其籌劃，以在地長久商圈經營的經驗給予回饋及統籌，讓社區住戶們能透過此活動互動，加深彼此之間的連結。活動中最受住戶喜愛的活動，莫過於二手物品拍賣，不僅讓家裡不常用的物品找到新家，環保還能減少碳足跡，不少住戶們更是以物易物交換需要的物品，歡樂的氣氛讓現場大朋友、小朋友們都笑得合不攏嘴。作為活動主辦方的信義房屋新莊新泰店，更設置了投球九宮格遊戲攤位，讓參與者在享受節慶氛圍的同時，也能參與到趣味遊戲中。活動期間，社區居民的參與熱情高漲，無論是年長者、年輕人或小朋友，都踴躍參與其中。社區居民對於此次活動的反應也十分正面，住戶張先生表示：「這次活動讓我有機會認識更多鄰居，平常生活中大家比較少有機會互動，這次園遊會讓我們有了更多交流的機會。也感謝信義房屋的參與讓活動更有規模，因為週邊分店同仁經常來社區走動，其實大家也都彼此認識，互動過程讓我們感受到他們對社區的重視，這是一個很棒的經驗。」此次活動吸引了眾多胖卡餐車的參與，且為了讓公益活動得以順利且安全地進行，主辦方更是提前申請封街，避免車流往來造成居民的危險。活動策劃人毛智詮表示，公益活動的核心不僅僅是捐贈，而是將社區居民的力量凝聚起來，讓每個人都能在這個過程中貢獻一己之力，並感受到社會責任的重要性。信義房屋新莊新泰店也透露，未來將持續推動類似的社區公益活動，並考慮將活動規模擴大，邀請更多周邊社區共同參與。不僅能促進鄰里之間的互助合作，更能進一步強化企業與社區之間的關係。信義房屋新莊新泰店店長凃伯穎表示：「這是我們與社區合作的第一步，未來我們希望能每年都舉辦類似活動，並逐步擴大參與的範圍，讓更多社區和住戶能共襄盛舉。」