央行利率凍漲！準存率升1碼、擴大信用管制　章定煊：象徵性政策

中央銀行今(19)日召開理監事會，宣布利率凍漲，不過，「準存率」升1碼，針對房市部分，進一步擴大信用管制。財經學者章定煊接受《NOWnews》訪問表示，「面對房貸水位拉警報，國際降息趨勢明確，如今央行騎虎難下、腹背受敵，政策象徵性遠超實質意義！」
目前國內銀行「房貸水位」水位拉警報，不動產放款水位突破28%紅線，一旦超過30%即違反銀行法上限，也意味著國家整體金融系統性風險攀升，房市一旦翻轉，恐出現次貸風暴；另外，美FED今（19）日亦宣布降息2碼，國際降息趨勢明確。
央行利率凍漲、提升準存率1碼、擴大信用管制
央行公布第三季理監事會結果，總裁楊金龍宣布利率凍漲，提升準存率一碼；另，擴大信用管制，9月20日起實施。
4大「信用管制」措施如下：
1、新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。
2、 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。
3.、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。
4.、餘屋貸款最高成數由4成降為3成。
學者指意料中事 實質意義不大
章定煊表示，前有美國升息，後有房貸之亂，央行如外界所料凍漲，至於提升準存率，主要就是希望國內資金不要過度集中房地產，擴大信用管制，就是要降低資金流入房市的速度，事實上，現階段整體資金不動產放貸占比破37%、創歷史新高，可說是幾乎已經無錢可貸，這些動作意義都已不大。
他說明，基本上，央行所有動作，就是想放緩國內資金流入房地產速度，然而，約2年前就應該開始管制、阻止，遲遲不阻止，如今國內金融風險攀升，出現「次貸風暴」隱憂，況且新建案近2年也將持續交屋，買氣早已開始反轉，央行再多動作，可說是亡羊補牢，又或許象徵性遠超實質意義更為貼切。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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央行利率凍漲、提升準存率1碼、擴大信用管制
央行公布第三季理監事會結果，總裁楊金龍宣布利率凍漲，提升準存率一碼；另，擴大信用管制，9月20日起實施。
4大「信用管制」措施如下：
1、新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。
2、 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。
3.、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。
4.、餘屋貸款最高成數由4成降為3成。
學者指意料中事 實質意義不大
章定煊表示，前有美國升息，後有房貸之亂，央行如外界所料凍漲，至於提升準存率，主要就是希望國內資金不要過度集中房地產，擴大信用管制，就是要降低資金流入房市的速度，事實上，現階段整體資金不動產放貸占比破37%、創歷史新高，可說是幾乎已經無錢可貸，這些動作意義都已不大。
他說明，基本上，央行所有動作，就是想放緩國內資金流入房地產速度，然而，約2年前就應該開始管制、阻止，遲遲不阻止，如今國內金融風險攀升，出現「次貸風暴」隱憂，況且新建案近2年也將持續交屋，買氣早已開始反轉，央行再多動作，可說是亡羊補牢，又或許象徵性遠超實質意義更為貼切。
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