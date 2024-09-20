牛排教父WAGYU CLUB台北東區燒肉店！全和牛套餐2500元菜單搶訂位

「牛排教父」鄧有癸進軍燒肉界，在台北東區開幕「WAGYU CLUB和牛俱樂部」，主打全程專人桌邊烤炙服務，以西餐形式供應全和牛燒肉，雙人套餐每人2500元爽吃11道式菜單開箱，推薦Danny最喜歡的「日本和牛A5鯉魚管燒肉片」、「日本A5和牛腿三角薄燒」及「澳洲和牛M8+牛舌厚切」3大料理必吃，燒肉預約困難店又加一；未來還將供應全和牛ShabuShabu及精品肉舖，打造三種型態餐飲概念店，現在就手刀訂位。
將自鐵板燒奠基的實力、大膽轉化為獨到牛排品味，掀起美食界旋風的鄧有癸，再把琢磨近半世紀、爐火純青的專業實力投入燒肉世界。本身也相當喜歡燒肉的Danny說：「燒肉和牛排館市場其實有連結，兩個業態整合也是趨勢，不只在燒肉店可以吃到牛排，在牛排館也能吃到燒肉」。
主打全和牛燒肉的「WAGYU CLUB和牛俱樂部」，擁有教父牛排餐飲團隊背景的進貨採購優勢，高端牛肉的供應絕對穩定，大膽嘗試以「品質優於價格」的實惠角度進軍高檔燒肉，還公開計算每人享肉率達210公克的滿足肉量；讓Danny也坦言，他個人更在乎消費者對創新之舉的感受。
「WAGYU CLUB和牛俱樂部」由六度蟬聯《米其林指南》一星的教父牛排Chef Owner鄧有癸，領軍曾派駐日系燒肉店的侍肉師張修毓、擁有豐富米其林餐飲經驗的研發主廚劉子豪Leo、與甜點師傅黃韋嘉Iverine的專業團隊，打造包含開胃小點5品、前菜，全和牛燒肉5大部位、湯品、野菜盛合、主食、甜點共11道式套餐，雙人套餐每人2,500元（另加一成服務費）。
鄧師傅透露最喜歡的3大料理，是薄切風味濃厚的「日本和牛A5鯉魚管燒肉片」，輕輕在火爐上涮過去就烤好的赤身肉，一頭牛約僅有3至5公斤的後外腿肉精華部位，好吃肉質有咀嚼感又夠嫩；細緻油花不會太肥、肉香濃郁的「日本A5和牛腿三角薄燒」吃得到豐富油脂香氣。
選用最嫩舌根部位兼具脆度的「澳洲和牛M8+牛舌厚切」，初步燒烤後靜置4、5分鐘，讓接觸烤網的外層降溫，再回烤1分鐘使外層更焦脆、並將肉汁鎖在裡頭，搭配海鹽、黃檸檬汁襯托出肉香甜美。
堪稱燒肉界創新「牛排燒」的「澳洲和牛M8+肋眼芯牛排」，精選油脂與瘦肉比例最勻稱的稀有部位，以每塊達2公分的厚度燒烤，一口咬下軟嫩爆汁卻不會過於油膩；比常見分切更大範圍的姿切り「澳洲和牛M8+肋眼芯醬燒」，吃到蘊含更多香甜肉汁的飽滿口感，十分滿足。
在套餐之外，ＷAGYU CLUB精肉舖侍肉師張修毓還提供專業肉品分切單點選擇，推薦教父牛排最為知名的「澳洲和牛M8+老饕牛排」、「夏多布里昂」；偷偷分享，還有「日本A5菲力和牛」隱藏菜單可品嚐（依據每日進貨為主）。
「WAGYU CLUB和牛俱樂部」不同於一般燒肉店，提供精「桔醋山藥」、「柚子胡椒小黃瓜」、「紫蘇小黃瓜」、「沖繩水雲醋」、「青椒鹽昆布」共5款開胃小點，賦予套餐酸、甘、辛、鹹等不同風味的小缽料理，讓饕客自由選搭。
前菜則匯集和洋風格，由Leo以北義皮耶蒙省的熱水澡沙拉（Bagna Cauda）為概念、加入日式味噌調和醬汁搭配9至12種的爽脆蔬菜棒設計成的「鯷魚味噌熱沾醬沙拉」，以日向夏果實、胡麻油等醬汁基底配上葡萄柚、香吉士與日式鹽昆布的「日向夏昆布鹽沙拉」，還有牛排館經典「雞尾酒蝦」、「蟹肉可樂餅」、「鮑魚天婦羅」菜色共5道選擇。
搭配近似傳統牛肉湯做法的「清燉和牛牛尾湯」，Leo特別將和牛邊角部位先烤過再燉煮，並刨上檸檬皮、點綴青花椒油，中和油脂並帶來沁辛風味，緩和味蕾。加上「季節時蔬三款」、「北海道夢美人米」等一時之選。
最後品嚐由Iverine打造的「水蜜桃冷湯杏仁豆腐」、「利久抹茶刨冰」、「利久抹茶紅豆最中餅」、「日式黃豆/利久抹茶日式蕨餅」、「烤焦糖布丁」，完美作收。
「WAGYU CLUB和牛俱樂部」首波開放全和牛燒肉，儼然已成台北燒肉預約困難店；未來將陸續開幕供應全和牛的ShabuShabu正統涮涮鍋、以及精品肉舖，完成三種型態餐飲概念店。喜歡燒肉也愛牛排的饕客，推薦品嚐。
WAGYU CLUB和牛俱樂部 餐廳資訊
電話：02-27112206
時間：12:00-15:00／18:00-22:00
地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄20號
座位：燒肉區48位、鍋物區52位共100位
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「My kitchen is your table！西式用餐氛圍、結合氣氛熱鬧的燒肉，在客人眼前燒烤出可以立即享用的美食，其實蠻符合自己做鐵板燒起家的風格」。——鄧有癸Danny鄧有癸也觀察到：「日本燒肉市場還在成長，但不管價格高低，每一個價格帶都有相當穩定的水準，能吃到符合質感的表現」，讓他有感台灣相對來講，市場價格很亂。
主打全和牛燒肉的「WAGYU CLUB和牛俱樂部」，擁有教父牛排餐飲團隊背景的進貨採購優勢，高端牛肉的供應絕對穩定，大膽嘗試以「品質優於價格」的實惠角度進軍高檔燒肉，還公開計算每人享肉率達210公克的滿足肉量；讓Danny也坦言，他個人更在乎消費者對創新之舉的感受。
「WAGYU CLUB和牛俱樂部」由六度蟬聯《米其林指南》一星的教父牛排Chef Owner鄧有癸，領軍曾派駐日系燒肉店的侍肉師張修毓、擁有豐富米其林餐飲經驗的研發主廚劉子豪Leo、與甜點師傅黃韋嘉Iverine的專業團隊，打造包含開胃小點5品、前菜，全和牛燒肉5大部位、湯品、野菜盛合、主食、甜點共11道式套餐，雙人套餐每人2,500元（另加一成服務費）。
鄧師傅透露最喜歡的3大料理，是薄切風味濃厚的「日本和牛A5鯉魚管燒肉片」，輕輕在火爐上涮過去就烤好的赤身肉，一頭牛約僅有3至5公斤的後外腿肉精華部位，好吃肉質有咀嚼感又夠嫩；細緻油花不會太肥、肉香濃郁的「日本A5和牛腿三角薄燒」吃得到豐富油脂香氣。
選用最嫩舌根部位兼具脆度的「澳洲和牛M8+牛舌厚切」，初步燒烤後靜置4、5分鐘，讓接觸烤網的外層降溫，再回烤1分鐘使外層更焦脆、並將肉汁鎖在裡頭，搭配海鹽、黃檸檬汁襯托出肉香甜美。
堪稱燒肉界創新「牛排燒」的「澳洲和牛M8+肋眼芯牛排」，精選油脂與瘦肉比例最勻稱的稀有部位，以每塊達2公分的厚度燒烤，一口咬下軟嫩爆汁卻不會過於油膩；比常見分切更大範圍的姿切り「澳洲和牛M8+肋眼芯醬燒」，吃到蘊含更多香甜肉汁的飽滿口感，十分滿足。
在套餐之外，ＷAGYU CLUB精肉舖侍肉師張修毓還提供專業肉品分切單點選擇，推薦教父牛排最為知名的「澳洲和牛M8+老饕牛排」、「夏多布里昂」；偷偷分享，還有「日本A5菲力和牛」隱藏菜單可品嚐（依據每日進貨為主）。
「WAGYU CLUB和牛俱樂部」不同於一般燒肉店，提供精「桔醋山藥」、「柚子胡椒小黃瓜」、「紫蘇小黃瓜」、「沖繩水雲醋」、「青椒鹽昆布」共5款開胃小點，賦予套餐酸、甘、辛、鹹等不同風味的小缽料理，讓饕客自由選搭。
前菜則匯集和洋風格，由Leo以北義皮耶蒙省的熱水澡沙拉（Bagna Cauda）為概念、加入日式味噌調和醬汁搭配9至12種的爽脆蔬菜棒設計成的「鯷魚味噌熱沾醬沙拉」，以日向夏果實、胡麻油等醬汁基底配上葡萄柚、香吉士與日式鹽昆布的「日向夏昆布鹽沙拉」，還有牛排館經典「雞尾酒蝦」、「蟹肉可樂餅」、「鮑魚天婦羅」菜色共5道選擇。
搭配近似傳統牛肉湯做法的「清燉和牛牛尾湯」，Leo特別將和牛邊角部位先烤過再燉煮，並刨上檸檬皮、點綴青花椒油，中和油脂並帶來沁辛風味，緩和味蕾。加上「季節時蔬三款」、「北海道夢美人米」等一時之選。
最後品嚐由Iverine打造的「水蜜桃冷湯杏仁豆腐」、「利久抹茶刨冰」、「利久抹茶紅豆最中餅」、「日式黃豆/利久抹茶日式蕨餅」、「烤焦糖布丁」，完美作收。
「WAGYU CLUB和牛俱樂部」首波開放全和牛燒肉，儼然已成台北燒肉預約困難店；未來將陸續開幕供應全和牛的ShabuShabu正統涮涮鍋、以及精品肉舖，完成三種型態餐飲概念店。喜歡燒肉也愛牛排的饕客，推薦品嚐。
WAGYU CLUB和牛俱樂部 餐廳資訊
電話：02-27112206
時間：12:00-15:00／18:00-22:00
地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄20號
座位：燒肉區48位、鍋物區52位共100位