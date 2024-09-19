央行第七波信用管制！房市將冬眠？專家指：購屋族有三怕、三不怕

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▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

▲面對央行第七波信用管制衝擊，房市觀望氣氛將更加濃厚，買氣也將進一步再降溫。（圖／記者陳韋帆攝）

▲此次央行管制未針對族群有「青安族、現金族、商用置產族」，將不受影響。（示意圖與本文無關／記者陳韋帆攝）

▲央行7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

中央銀行不甩美國啟動循環降息，今(19)日第三季理監事會宣布利率凍漲，並祭出第七波信用管制，直接衝擊一般民眾的房貸限貸令，主要就是第1戶無寬限期，第2戶限貸5成。專家指出，這波管制，有三怕「換屋族、多屋族、小建商」都怕怕，三不怕「青安族、現金族、商用置產族」都免怕。央行公布第三季理監事會結果，總裁楊金龍宣布利率凍漲，提升準存率一碼；另，擴大信用管制，9月20日起實施。四大「信用管制」措施如下：一、新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。二、 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。三、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。四、餘屋貸款最高成數由4成降為3成。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，美國9月開始降息，但過去美國升息時，台灣跟進的幅度相對緩和，且利率調整不僅影響房市，對總體經濟也是牽一髮動全身，加上美方降息後的發展仍值得觀望，因此央行按兵不動的決策符合各界預期。不過，央行此次選擇不跟進美國降息，意味著利率將維持在相對高檔一陣子，搭配推陳出新的打炒房政策，短期內房市受到的利空干擾相對明顯，觀望氣氛也會更加濃厚，後續買氣預估將稍微降溫。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行祭出組合拳，第七波信用管制上路，房市擴大管制範圍，和緊縮銀行可動用的資金水位，對不同購屋族群有不同影響性，呈現「三怕、三不怕」。，在銀行緊縮放款的情形之下，不動產融資的條件不盡理想，且換屋族在名下還有房的情況下，買新屋無法享有寬限期，因此必須「先賣後買」，換屋計畫恐生變；再加上利率調降的時序又比預期晚，民眾的貸款負擔高，所以銀彈相對有限的買家與小建商，將進一步從市場淡出。，適用新青安的首購族，因政府保障單一自住，貸款順序最優先，影響相對輕微；現金購屋不用貸款者，由於根本無需貸款，在限貸令下無事一身輕不受限制，另外打炒房政策始終「管住不管商」，所以商用置產族也可按部就班維持既有的購屋步調，加上下半年台商資金解禁潮，企業投資廠房或商用不動產配置，較有籌碼和空間。