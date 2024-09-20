房市／北市交樂團首席大師開講　本周日免費講座與你聊音樂

臺北市立交響樂團首席楊雅淳，於週日（9月22日）下午2點至3點30分在信義學堂辦理講座，分享從學員走向臺北市立交響樂團首席之路心得分享。活動當天除講座內容外，楊雅淳當天也將帶來約10分鐘巴赫無伴奏小提琴奏鳴曲演奏，豐富內容已讓許多音樂學子與樂迷們迫不及待參加。
信義房屋與台北大師星秀音樂節合作，為讓更多喜愛音樂的樂迷共襄盛舉，免費開放講座讓一般大眾能報名參加，講座內容尤其適合有志成為專業演奏家、亦或是正在學習音樂演奏的同學們，千萬不要錯過此次難得大師分享機會。
信義房屋與台北大師星秀音樂節迄今已邁入第6年合作，多年來台北大師星秀音樂節不僅讓台灣在國際音樂領域被看見，更提供台灣優秀音樂學子獲得國際級大師指導的機會，響應了多項聯合國2030永續發展目標SDGs；信義房屋長期落實ESG於企業經營，具體實踐SDGs目標，尤其關注在地關懷，此次信義房屋也以實際行動相挺音樂節的舉辦。
信義房屋 x 台北大師星秀音樂節｜大師講座
活動日期：2024/9/22（日）
活動時間：14:00-15:30（無終場休息，13:40開放入場）
活動地點：信義學堂（台北市信義區信義路五段100號B1樓，入口於松智路）
報名連結：https://www.surveycake.com/s/xwLa9
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信義房屋與台北大師星秀音樂節迄今已邁入第6年合作，多年來台北大師星秀音樂節不僅讓台灣在國際音樂領域被看見，更提供台灣優秀音樂學子獲得國際級大師指導的機會，響應了多項聯合國2030永續發展目標SDGs；信義房屋長期落實ESG於企業經營，具體實踐SDGs目標，尤其關注在地關懷，此次信義房屋也以實際行動相挺音樂節的舉辦。
信義房屋 x 台北大師星秀音樂節｜大師講座
活動日期：2024/9/22（日）
活動時間：14:00-15:30（無終場休息，13:40開放入場）
活動地點：信義學堂（台北市信義區信義路五段100號B1樓，入口於松智路）
報名連結：https://www.surveycake.com/s/xwLa9
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