房市／2024年商用市場破千億　信義房屋：企業拚資產活化

我是廣告 請繼續往下閱讀

企業看好商用市場發展加速資產活化，上半年有大同集團以131億元出售芙蓉大樓，下半年群創光電將南科四廠以171億元賣給台積電，百億元商用不動產交易大案挹注，前8月商用不動產交易額已破千億元大關。信義全球資產專家觀察，企業布局多元化資產配置意識抬頭，越來越多企業積進行資產健檢，藉由有效管理、活化資產，強化產業競爭力。今年商用不動產市場交易熱絡，據信義全球資產公司統計，截至8月為止，上市櫃法人購置商用不動產交易額達1,162億元，較去年同期成長47%；統計各類商用產品交易量，以工業地產市場成交增幅最多，前八月廠房、工業土地等工業地產成交金額為662億元、年增184%。進一步觀察，今年工業地產市場成交量大幅增加，主要來自產業自用擴廠需求，市場買賣動能強勁，企業盤點手中閒置資產啟動活化策略，經由處分、售後回租、重建開發、出租等方式來提高資產效益，好貨釋出市場，自然會吸引有擴廠需求的買方目光，包括群創光電以171億元出售南科四廠給台積電；友達光電以共81億元處分台南廠、中科后里部分廠房，買方為記憶體大廠美光。總經理林三智說明，活化資產無論是對企業本身或整體產業都有正向影響。首先，閒置資產重新規劃、買賣、開發，可提升不動產使用效率，賣方可運用處分後的資金優化公司財務結構，或運用於研發新技術，支持公司永續發展；對於買方來說，取得符合需求的商用不動產，可加速策略據點與供應鏈布局、挹注產能、提高公司營運效益。其次，企業策略性處分閒置資產，還有尋找合作夥伴的企圖心。總經理林三智表示，企業處分資產不僅只著眼當下與買方進行商用不動產買賣交易，從長遠性考量來看，還希望與買方有更進多面向的合作互動，結成事業夥伴創造加乘效益，助攻產業轉型、向上成長。企業加強資產活化力道，帶動商用不動產市場龐大商機，也突顯多元資產配置及資產健檢的重要性。總經理林三智表示，資產管理與活化，是企業經營的必修課題，只要積極做好資產管理、盤點閒置資產，藉多元化的投資組合打造強健的財務結構，創造多重現金流，可讓企業更有彈性地面對金融市場各項變動。信義全球資產公司於台北、桃園、台中設有營業據點，提供跨區資產活化諮詢服務，今年已協助多組企業客戶盤點資產現況，提供資產價值評估、銷售策略、租賃投資報酬收益、開發重建效益等活化策略建議。