建商負債創新高「房市要泡沫了嗎？」　專家曝數據：不用過度擔憂

央行第七波打房政策啟動，「金龍海嘯」昨（20）重創營建類股，終場仍有龍頭股永信建等15檔跌停鎖死。事實上，在金龍海嘯前，「打炒房聯盟」粉專已示警，指上市櫃建商今年第2季負債8成創新高，恐重演日本泡沫經濟，但理財粉專「邏輯投資」卻曬出營建業特性與相關數據，直呼：「不用過度擔憂！」
「打炒房聯盟」粉專日前發文，指出檢視上市櫃建商第2季財報，發現負債比超過7成者達29家，占總體的3成以上，而負債達8成以上者，更暴衝到8家，而且負債額前十大建商，負債總和近5000億元，是台積電負債總額的 1/4、更是聯電半導體負債的近3倍，疾呼：「面對即將而來的泡沫風暴，民眾只能自求多福了！」
營建業高負債比是產業特性 合約負債愈高=房子賣得愈好
但擁有4.6萬追蹤的「邏輯投資」粉專卻有不同見解，他認為營建產業的高負債率有其行業特性，以興富發（2542）為例，負債比率長期維持在65-80％之間。而且負債種類多，營建類股中「合約負債」是指預售案簽約後至交屋前，收取的簽約金與工程款相關款項，因房子還沒蓋好、無法履約，因此先列為負債，「合約負債愈高，意味預售建案的銷售狀況愈好。」
邏輯投資持續以興富發為例，近6年總負債不斷攀升，主要來自以短期借貸為主的「流動負債」增加，確實會帶給建商資金周轉的壓力。但和銷售相關的「合約負債」從去年Q3快速攀升，顯示銷售狀況非常好，只要興富發建案順利完工交屋，這些「合約負債」最終會轉為收入進帳，不會是公司資金壓力的來源。
他指出，實際上從負債率的變化也能看到，隨著建案陸續完工，興富發的負債率逐漸改善，可以為證，無須過度擔憂。邏輯投資認為，「銷售率」才是後續需要觀察的重點。
馨傳不動產智庫執行長何世昌先前也指出，由於市場缺乏信心之下，營建類股進入休息修正，但他認為，房市整體體質還不錯，品牌建商的建案還算順銷，因此限貸令之亂平息之後，營建類股的春天就近了。
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營建業高負債比是產業特性 合約負債愈高=房子賣得愈好
但擁有4.6萬追蹤的「邏輯投資」粉專卻有不同見解，他認為營建產業的高負債率有其行業特性，以興富發（2542）為例，負債比率長期維持在65-80％之間。而且負債種類多，營建類股中「合約負債」是指預售案簽約後至交屋前，收取的簽約金與工程款相關款項，因房子還沒蓋好、無法履約，因此先列為負債，「合約負債愈高，意味預售建案的銷售狀況愈好。」
邏輯投資持續以興富發為例，近6年總負債不斷攀升，主要來自以短期借貸為主的「流動負債」增加，確實會帶給建商資金周轉的壓力。但和銷售相關的「合約負債」從去年Q3快速攀升，顯示銷售狀況非常好，只要興富發建案順利完工交屋，這些「合約負債」最終會轉為收入進帳，不會是公司資金壓力的來源。
他指出，實際上從負債率的變化也能看到，隨著建案陸續完工，興富發的負債率逐漸改善，可以為證，無須過度擔憂。邏輯投資認為，「銷售率」才是後續需要觀察的重點。
馨傳不動產智庫執行長何世昌先前也指出，由於市場缺乏信心之下，營建類股進入休息修正，但他認為，房市整體體質還不錯，品牌建商的建案還算順銷，因此限貸令之亂平息之後，營建類股的春天就近了。