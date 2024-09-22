五月天大巨蛋高規格獻唱周思齊！離場1舉動被讚：把掌聲留給球員

超大豪雨籠罩全台！中職兩地台鋼雄鷹、富邦悍將主場賽事全部延賽

記者吳政紘/綜合報導

▲中職台鋼雄鷹與樂天桃猿之戰在澄清湖球場，因雨延賽。（圖／中職聯盟提供）
▲中職台鋼雄鷹與樂天桃猿之戰在澄清湖球場，因雨延賽。（圖／中職聯盟提供）
豪大雨特報！受到雨勢影響中職台鋼雄鷹原訂今天在高雄澄清湖主場面對樂天桃猿，受到雨勢影響，比賽確定延到10月6日補賽。此外，中職新莊棒球場原本將進行的富邦悍將跟統一獅之戰，也因大雨發生，將延賽至10/4再度進行賽事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中職9月22日一軍例行賽延賽公告

原訂2024/9/22（日）17：05 [一軍例行賽編號345場] 樂天桃猿（澄清湖）台鋼雄鷹 賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事延至10/6（日）17：05，原場地澄清湖棒球場進行補賽，特此公告。

原訂2024/9/22（日）17：05 [一軍例行賽編號344場] 統一7-ELEVEn（新莊）富邦悍將賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事延至10/4（五）18：35，原場地新莊棒球場進行補賽，特此公告。

不只高雄，今天新北市新莊球場由富邦悍將出戰統一獅比賽也因此延賽。

除此之外，今天中職大巨蛋將進行周思齊引退賽，球迷昨天就有發現昨日大巨蛋有漏水狀況，今天是否改善，也受到關注。

▲ 超大豪雨降臨台北市，大巨蛋今天舉辦周思齊引退賽，球迷擔心有可能漏水。（圖／吳政紘攝）
▲ 超大豪雨降臨台北市，大巨蛋今天舉辦周思齊引退賽，球迷擔心有可能漏水。（圖／吳政紘攝）
▲ 超大豪雨侵襲雙北，民眾紛紛在外撐傘或找地方躲雨。（圖／吳政紘攝）
▲ 超大豪雨侵襲雙北，民眾紛紛在外撐傘或找地方躲雨。（圖／吳政紘攝）
▲ 超大豪雨侵襲雙北，民眾紛紛在外撐傘或找地方躲雨。（圖／吳政紘攝）
▲ 超大豪雨侵襲雙北，民眾紛紛在外撐傘或找地方躲雨。（圖／吳政紘攝）

快訊／暴雨下到晚上！台中、南投發布「大雨特報」　最新警戒區曝

大雨特報／雨區擴大！台中、彰化等10縣市下大雨　降雨持續到入夜

大雨特報／下班注意了！台南、高雄等5縣市暴雨來了　持續到入夜

花蓮大雨溪水暴漲！吉普車渡溪翻覆遭沖走　駕駛父亡、2歲兒失聯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生