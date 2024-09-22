超大豪雨籠罩全台！中職兩地台鋼雄鷹、富邦悍將主場賽事全部延賽

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▲ 超大豪雨降臨台北市，大巨蛋今天舉辦周思齊引退賽，球迷擔心有可能漏水。（圖／吳政紘攝）

▲ 超大豪雨侵襲雙北，民眾紛紛在外撐傘或找地方躲雨。（圖／吳政紘攝）

▲ 超大豪雨侵襲雙北，民眾紛紛在外撐傘或找地方躲雨。（圖／吳政紘攝）

豪大雨特報！受到雨勢影響中職台鋼雄鷹原訂今天在高雄澄清湖主場面對樂天桃猿，受到雨勢影響，比賽確定延到10月6日補賽。原訂2024/9/22（日）17：05 [一軍例行賽編號345場] 樂天桃猿（澄清湖）台鋼雄鷹 賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事延至10/6（日）17：05，原場地澄清湖棒球場進行補賽，特此公告。原訂2024/9/22（日）17：05 [一軍例行賽編號344場] 統一7-ELEVEn（新莊）富邦悍將賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事延至10/4（五）18：35，原場地新莊棒球場進行補賽，特此公告。除此之外，今天中職大巨蛋將進行周思齊引退賽，球迷昨天就有發現昨日大巨蛋有漏水狀況，今天是否改善，也受到關注。