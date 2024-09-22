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大巨蛋連2日漏水！議員轟國慶晚會撐傘看江蕙　遠雄回應稱：滴水

記者陳韋帆／綜合報導

▲周思齊、五月天魅力無限，讓大巨蛋門票首次售罄，卻傳出連續2日，有部分座位區漏水情事。（圖／路皓惟攝）
▲周思齊、五月天魅力無限，讓大巨蛋門票首次售罄，卻傳出連續2日，有部分座位區漏水情事。（圖／路皓惟攝）
台北大巨蛋21、22日連續舉辦兩天「中職中信兄弟周思齊引退賽」，21日還請來五月天獻唱，當日吸引4萬球迷入場，創大巨蛋首次完售紀錄，結果連續2日，發生部分座位漏水事件，引起球迷抱怨質疑，「國慶晚會也撐傘看江蕙？」關於漏水情事，遠雄回應，「對此深感抱歉，已進行修漏中，工程完畢前，售票會避開有滴水疑慮售票區域。」

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大巨蛋連續2日發生漏水情勢，約200位球迷被「打壞心情」，抱怨聲浪不斷，民眾黨議員陳宥丞也在臉書砲轟，「大巨蛋不只場內、4號入口前天花板也不斷漏水，10月5日就要許行國慶晚會，如果持續漏水，難道要友邦元首、各國政要『撐傘看江蕙』？」

▲台北大巨蛋遇強震無大礙，3日晚間中信兄弟與台鋼雄鷹比賽照常舉行。（圖／NOWnews資料照）
▲遠雄巨蛋公司表示，漏水修繕預計10月底前完成，在此期間，會避開有疑慮區域售票。（圖／NOWnews資料照）
針對大巨蛋體育館漏水情況，遠雄巨蛋公司做出了回應，並以「滴水」替代「漏水」如下：

針對球迷被漏水影響部分，遠雄巨蛋公司表示，「週末賽事期間強降雨，部分座位區出現滴水狀況，對於受影響民眾深感歉意，經盤點，21日與22日分別約200位民眾受影響。」

關於處理方式，遠雄巨蛋公司指出，「活動方已立即協助更換座位，目前正持續進行屋頂板與排水檢修作業，預計10月底前完成，工程完畢前，避開可能發生滴水疑慮的售票區域，以減少受影響座位數。」

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