周思齊引退下一步！擔任亞洲棒總特助　辜仲諒：一起推動台灣棒球

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▲周思齊引退儀式獲贈辜仲諒送出名錶。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退儀式上繞場一周，並鞠躬向全場致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

中信兄弟球員周思齊即將卸下戰袍，但他不會離開一生摯愛的棒球。在引退儀式的致詞環節，辜仲諒親自上台表達對周思齊的敬意，「這20年來，思齊為台灣棒球付出的努力與心血，今天的滿場證明是大家對你的認同。」辜董強調，周思齊的引退並不代表他將離開台灣棒球，「我們會把思齊留在台灣棒球，讓所有球迷每天都可以看到思齊。」此外，辜仲諒還為周思齊送上精心準備的OMEGA手錶，象徵著未來的責任與時間管理，希望周思齊在新職務中能時刻提醒自己「什麼時候該做什麼事」。