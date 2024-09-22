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周思齊引退下一步！擔任亞洲棒總特助　辜仲諒：一起推動台灣棒球

記者路皓惟/台北報導

▲周思齊引退儀式獲贈辜仲諒送出名錶。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
▲周思齊引退儀式獲贈辜仲諒送出名錶。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
中信兄弟球員周思齊即將卸下戰袍，但他不會離開一生摯愛的棒球。中信兄弟球團老闆辜仲諒在引退儀式上正式宣布，周思齊將擔任亞洲棒球總會會長特別助理，未來將與他一起推動台灣棒球發展，持續為台灣棒壇貢獻心力。周思齊引退主題週一連兩天在台北大巨蛋，兩天吸引共8萬名球迷入場見證這位傳奇選手的告別。隨著比賽結束，在滿場兄弟黃潮中，送別這位效力中職20年的資深球員。

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辜仲諒現身　感謝周思齊

在引退儀式的致詞環節，辜仲諒親自上台表達對周思齊的敬意，「這20年來，思齊為台灣棒球付出的努力與心血，今天的滿場證明是大家對你的認同。」辜董強調，周思齊的引退並不代表他將離開台灣棒球，「我們會把思齊留在台灣棒球，讓所有球迷每天都可以看到思齊。」

辜仲諒更宣布，周思齊將擔任他在亞洲棒球總會會長的特別助理，並提到「思齊有著熱情與專業，未來會有很多事情等著他去做」。

此外，辜仲諒還為周思齊送上精心準備的OMEGA手錶，象徵著未來的責任與時間管理，希望周思齊在新職務中能時刻提醒自己「什麼時候該做什麼事」。

▲周思齊引退儀式獲贈辜仲諒送出名錶。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
▲周思齊引退儀式獲贈辜仲諒送出名錶。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
▲周思齊引退儀式上繞場一周，並鞠躬向全場致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
▲周思齊引退儀式上繞場一周，並鞠躬向全場致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

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