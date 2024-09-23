不讓大谷翔平超車！洋基「法官」第55轟出爐　助隊7：4橫掃運動家

不讓大谷翔平超車！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在達成「50轟、50盜」後沒有停下腳步，持續開轟，敲出本季第53轟。而大聯盟另一看板球星，紐約洋基的重砲「法官」Aaron Judge，或許感受到後有追兵，在今（23）日也和大谷翔平在同天開轟，是個人本季的第55轟，並幫助條紋軍以7：4戰勝奧克蘭運動家，在3場系列賽中完成橫掃。
洋基單場炸裂3轟 痛擊運動家
洋基此役派出火球新秀Luis Gil先發，在首局就遇亂流失2分，不過打線立刻以火力掩護，年僅21歲的大物新秀Jasson Dominguez在2局上率先開轟，炸裂兩分砲，一棒將比分追平。
而3局上則是輪到隊長Aaron Judge，轟出1發右外野方向的陽春砲，成功將比分超前。洋基單場的第3轟，出現在5局上，Gleyber Torres 瞄準打席的第1顆球就出擊，敲出中間方向的陽春砲，該局結束洋基取得5：2領先。
雖然在先發Luis Gil退場後，洋基牛棚又失2分，但打線在7、9局都靠著安打串連，攻下保險分，最終以7：4擊敗運動家，收下橫掃的3連勝。另外，洋基目前已經確定拿下季後賽門票，後續將正面迎擊戰績位排分區第2的巴爾的摩金鶯，只要拿下1勝，就能在美東分區封王。
久違連2場開轟 法官季末趕進度
Aaron Judge本場總共3打數敲出2支安打，包含1發陽春砲。先前在8月中大爆發，一度曾在6場比賽狂敲7轟，但進入9月後陷入低潮，直到14日才在暌違16場比賽以後再度開轟。
或許受到大谷翔平近期爆發表現影響，Aaron Judge本場敲出全壘打，是睽違近1個月後，首度在連續2場比賽內開轟。目前距離大谷翔平的53轟，還有2支全壘打的距離，勢必在剩餘的1週例行賽上，將上演刺激的全壘打王寶座爭奪戰。
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洋基此役派出火球新秀Luis Gil先發，在首局就遇亂流失2分，不過打線立刻以火力掩護，年僅21歲的大物新秀Jasson Dominguez在2局上率先開轟，炸裂兩分砲，一棒將比分追平。
而3局上則是輪到隊長Aaron Judge，轟出1發右外野方向的陽春砲，成功將比分超前。洋基單場的第3轟，出現在5局上，Gleyber Torres 瞄準打席的第1顆球就出擊，敲出中間方向的陽春砲，該局結束洋基取得5：2領先。
雖然在先發Luis Gil退場後，洋基牛棚又失2分，但打線在7、9局都靠著安打串連，攻下保險分，最終以7：4擊敗運動家，收下橫掃的3連勝。另外，洋基目前已經確定拿下季後賽門票，後續將正面迎擊戰績位排分區第2的巴爾的摩金鶯，只要拿下1勝，就能在美東分區封王。
久違連2場開轟 法官季末趕進度
Aaron Judge本場總共3打數敲出2支安打，包含1發陽春砲。先前在8月中大爆發，一度曾在6場比賽狂敲7轟，但進入9月後陷入低潮，直到14日才在暌違16場比賽以後再度開轟。
或許受到大谷翔平近期爆發表現影響，Aaron Judge本場敲出全壘打，是睽違近1個月後，首度在連續2場比賽內開轟。目前距離大谷翔平的53轟，還有2支全壘打的距離，勢必在剩餘的1週例行賽上，將上演刺激的全壘打王寶座爭奪戰。