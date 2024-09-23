不讓大谷翔平超車！洋基「法官」第55轟出爐　助隊7：4橫掃運動家

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不讓大谷翔平超車！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在達成「50轟、50盜」後沒有停下腳步，持續開轟，敲出本季第53轟。而洋基此役派出火球新秀Luis Gil先發，在首局就遇亂流失2分，不過打線立刻以火力掩護，年僅21歲的大物新秀Jasson Dominguez在2局上率先開轟，炸裂兩分砲，一棒將比分追平。。另外，洋基目前已經確定拿下季後賽門票，後續將正面迎擊戰績位排分區第2的巴爾的摩金鶯，只要拿下1勝，就能在美東分區封王。Aaron Judge本場總共3打數敲出2支安打，包含1發陽春砲。目前距離大谷翔平的53轟，還有2支全壘打的距離，勢必在剩餘的1週例行賽上，將上演刺激的全壘打王寶座爭奪戰。