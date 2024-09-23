楊金龍稱給投資客一個教訓！李同榮酸：財政部餵毒、央行逼戒毒

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▲李同榮指出，新青安政策如安非他命，不停止，炒房的火苗就不會滅。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲李同榮批，財政部新青安毒瘤未除，央行卻針對其他無辜購屋族進行打房。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲李同榮認為，只有新青安政策真正下架，這把炒房之火才有可能熄滅。（圖／翻攝財政部YT／鄭文在提供）

中央銀行公布第七波信用管制，進一步限制貸款，除了名下無屋首購族，其他通通中獎，央行總裁楊金龍揚言「要給投資客一個教訓！」房市趨勢專家李同榮則大酸，「政府先用『新青安非他命』(新青安貸)投毒，給了5年寬限期，現在又要用「金龍」風暴，逼『非新青安族』戒毒，明顯錯殺無辜。」去年房市正開始降溫的情況下，財政部卻在8月推出新青安貸放火，讓房貸水位快速攀升，直接到達警戒線，導致銀行鬧錢荒，金融系統係風險大幅攀升，最終輿論壓力全部火燒央行，央行也在今年9月20日祭出第七波信用管制，房貸進一步緊縮。李同榮表示，去年8月，總統大選前，財政部拋出選舉產物「新青安」之亂，房市小白、投資客通通進場，5年的寬限期猶如安非他命，房市小白們一籌足自備款，就立刻進場，形成一堆賺取增值利潤的「假性剛需」。如今即使央行祭出第七波信用管制，即使房市能有限度降溫，但財政部新青安貸仍在，「假性剛需」的炒作火苗就不會滅，新青安非他命毒藥仍不會退散。李同榮認為，財政部新青安政策變「炒房毒瘤」，央行則推出「化療式」打房政策，但仍繼續保護著「新青安族」，反而是其他購屋族全部被懲罰，如換屋者第一個中槍、預售屋難交屋、中小建商難融資、繼承祖厝後無寬限期。至於財政部「新青安貸」政策，補助到115年7月31日，換句話說，根本還沒下架，還有繼續申請的空間，繼續餵毒，卻打趴了其他無辜百姓，逼其他沒吃新青安非他命的購屋族，必須戒毒。李同榮指出，財政部持續用新青安放火，央行則跳過新青安滅火，形同開了後門，即使市場出現一定降溫作用，但火種不滅，新清安申貸持續，房貸水位持續維持高檔，風險難以下降。他呼籲政府，房貸水位已高，政府貿然出手，房貸水位已高，房價也已漲到天花板，貿然打房，恐衍生一連串金融風險，想要讓這件事慢慢落幕，是財政部針對新青安貸政策認錯，否則野火燒不盡、春風吹又生，難保未來炒房歪風再起。