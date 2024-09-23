房市／信義房屋獲金仲獎肯定　15人得獎衛冕業界之冠

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「金仲獎」擁有「房仲業奧斯卡獎」美譽，每年由各縣市不動產仲介經紀商業同業公會推薦優秀人員接受此殊榮，繼去年信義集團獲獎人數居業界之冠，今年第23屆金仲獎於台中麗寶福容飯店舉行，信義房屋共有15人獲獎，衛冕業界最多獲獎者寶座，經紀人組與營業員組分別有8人及7人獲「房仲楷模」，其中更有8名同仁入圍、4名同仁獲得「評審團大獎」，成為評審團大獎最大贏家，「先義後利」、「以人為本」的企業精神備受肯定。信義房屋竹北台大店經理羅晧宸是評審團大獎得主之一，大四起就在台中實習，退伍後為就近照顧家庭忍痛放棄深耕已久的區域，歸零轉戰竹北，同年即成為最年輕的信義房屋全國成交王。曾有客戶因債務問題，產權二胎需債權人塗銷同意書，他多次跨縣市協助客戶處理完成，由於屋況不佳，同時委託多家仲介銷售一年也無音訊，「當仲介不是為了成交，是為了幫客戶解決問題」，羅晧宸竟自掏腰包近萬元請專業清潔整理並重新行銷，終於尋得合適買方，一解客戶燃眉的債務問題，極致體現「先義後利」的精神。另一位評審團大獎得主信義房屋松江民生店專案經理楊子頡，曾擔任拯救瀕死生命的救生員，也當過游泳教練，把不敢碰水的學生扭轉為水中蛟龍，這些經驗讓他對房仲服務的付出與奉獻更有使命感。曾有一位久居美國的85歲阿姨，每次通話與她聊聊生活，對楊子頡而言就是對長輩的陪伴，有一天阿姨突然請他協助銷售自己充滿回憶的「起家厝」，短短兩個月期限，楊子頡幾乎天天接送隻身回台、行動不便的阿姨從飯店到起家厝整理屋子，耐心陪伴猶如親人。成交後返美前，阿姨激動握手表示「謝謝你的熱情服務，也感謝信義房屋！」，讓他體悟到「能對客戶展現關心與陪伴，也是房仲工作可貴的社會價值。」信義房屋永康勝利店經理李聿旌也榮獲評審團大獎，兩年內在商圈內曾舉辦超過100場共10000個小時以上的社區服務，懷抱熱忱、服務鄰里的他深得居民信任，不斷增進信義房屋與在地社區的連結，連里長買房都找他，「以人為本的核心理念，讓我更能同理客戶的角度與立場。」他曾將旁有公廁、前有電線杆大電筒，還有壁刀風水抗性的房子，透過專業房仲服務找到買家，因此堅信每個房子都有自己的價值，也提醒自己時時手心向下幫助別人，透過房仲工作改變社會，共創更好的居住環境。另一位評審團大獎得主信義房屋新莊中原店專案經理謝思沛，10年的房仲生涯，服務近250位客戶，成就許多首購族的家業夢想。長期深耕「德傳天下社區」的她，被居民賦予每年負責統籌聖誕節活動大任，深刻展現社區的信賴。曾有一對以資源回收為生的辛苦母子，靠雙手一鈔一幣地積累現金，看上心儀房子，賣家擔心銀行不核貸而猶豫出售，謝思沛拜託多家銀行都難以核貸，但視客猶親的她不輕言放棄，後來找到泰山農會，並親自陪同客戶處理相關手續，最終協助客戶成功購屋。對她而言，幫助客戶成就家業夢想不只是說說，「幸福就在堅持的最後一刻」。信義房屋屢獲金仲獎項肯定，關鍵離不開「先義後利」、「以人為本」的核心價值。這些理念不僅深植於每位員工的心中，更體現在他們的日常工作中。未來，信義企業集團將繼續努力，致力提供更值得信賴、更貼心且全面的服務，讓每一位消費者都能感受到信義的真誠與關懷，實現「有信義的地方，就有信任和幸福」的美好願景。