辜仲諒批職棒退步惹議！蔡其昌柔軟回擊：排名第2代表各級都重視

蔡其昌柔軟回擊辜仲諒說法！中華棒協在今（23）日舉辦世界棒球12強錦標賽的B組預賽記者會，邀請到中華民國棒球協會理事長辜仲諒致詞，談到台灣棒球排名世界第2時，說出重話，認為職棒一直在退步，拖累了台灣整體的成績。後續致詞的中職會長蔡其昌，用相對微婉的說法回擊，表示：「排名第2代表國家對於各級棒球都很重視，不能證明水準是世界第2。」
辜仲諒批職棒退步 掀網路熱議
辜仲諒在致詞中，指出台灣日前在棒球的世界排名，從第4名上升排到第2名，並喊話目標要是變成第1名。隨後再度開砲說道：「職棒真的是必須要加油，基層一直在進步，但職棒一直在退步，拖累我們的棒球排名。」並特別強調打擊實力太差，應該要有所加強。
此番言論一出，引起不少網友熱議，部分人反駁認為：「我認為職棒進步很多，不太認同辜董說法」、「也可能是別國職棒進步更快，畢竟職業運動很燒錢」、「他還是負責出錢就好，剩下的事給專業的來。」不過也有人表態認同，留言寫道：「確實啊！看看日韓多少選手上大聯盟！」、「確實吧 WBC之後的國際賽關鍵時刻打擊整個不行欸」、「完全大實話」等。
中職會長柔軟回應 笑稱國球是贏球
同在記者會現場的中職會長蔡其昌，恰好排在辜仲諒後致詞。蔡其昌先開玩笑表示，大家都說棒球是國球，但現在看起來，感覺贏球才是我們的國球，隨後針對辜仲諒的說法，表示：「辜理事長有提到中職的打擊不好，但其實棒球的提升是全面性的，我們本土投手也很欠缺，這是一個結構性的問題，需要很多企業多多投入職業棒球運動。」
針對世界排名一事，則是用相對婉轉的方式回應，說道：「職棒不在世界排名中，球迷會笑說台灣有愧於世界排名第2，但我理解的排名意義，是國家對於各級棒球都很重視，因為計算是從U12開始計算，只有國家對每一級都很重視，這個排名不能證明水準有第2名，但可以證明台灣政府和企業很關注棒球，這是結構性問題，這個發展到最後是結構性問題要處理。」
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辜仲諒在致詞中，指出台灣日前在棒球的世界排名，從第4名上升排到第2名，並喊話目標要是變成第1名。隨後再度開砲說道：「職棒真的是必須要加油，基層一直在進步，但職棒一直在退步，拖累我們的棒球排名。」並特別強調打擊實力太差，應該要有所加強。
此番言論一出，引起不少網友熱議，部分人反駁認為：「我認為職棒進步很多，不太認同辜董說法」、「也可能是別國職棒進步更快，畢竟職業運動很燒錢」、「他還是負責出錢就好，剩下的事給專業的來。」不過也有人表態認同，留言寫道：「確實啊！看看日韓多少選手上大聯盟！」、「確實吧 WBC之後的國際賽關鍵時刻打擊整個不行欸」、「完全大實話」等。
中職會長柔軟回應 笑稱國球是贏球
同在記者會現場的中職會長蔡其昌，恰好排在辜仲諒後致詞。蔡其昌先開玩笑表示，大家都說棒球是國球，但現在看起來，感覺贏球才是我們的國球，隨後針對辜仲諒的說法，表示：「辜理事長有提到中職的打擊不好，但其實棒球的提升是全面性的，我們本土投手也很欠缺，這是一個結構性的問題，需要很多企業多多投入職業棒球運動。」
針對世界排名一事，則是用相對婉轉的方式回應，說道：「職棒不在世界排名中，球迷會笑說台灣有愧於世界排名第2，但我理解的排名意義，是國家對於各級棒球都很重視，因為計算是從U12開始計算，只有國家對每一級都很重視，這個排名不能證明水準有第2名，但可以證明台灣政府和企業很關注棒球，這是結構性問題，這個發展到最後是結構性問題要處理。」