短今傳出「今年就要退休」離開啦啦隊！她曝光9字回應粉絲傻了

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▲短今在Threads上澄清隱退一事，表示自己還沒那麼快要離隊。（圖／Threads）

過去任職於中華職棒中信兄弟的球星周思齊，昨（22）日舉辦隱退儀式，讓許多粉絲都相當不捨，而他也特別點名啦啦隊員隊員短今：「兄弟齊心，大家都愛短今！」讓球迷開心歡呼，不過卻有球迷疑似會錯意，在Threads上預告短今今年就要離開啦啦隊，對此也釣出短今本人回應，「不要這麼快幫我隱退。」短今今（23）日在Threads上發文，並附上截圖，圖中可以看見有網友感嘆：「可惜的是短今今年應該最後就畢業，明年大家看不到短今跳舞。」對此短今無奈表示：「不要這麼快幫我隱退啦！打擊我不敢說，至於守備我可以請教弟弟阿坤，應該可以再守個幾年。」幽默表達自己對離隊的看法。不過後續講錯話的網友也在留言底下致歉，表示：「我有看她在某某留言，我只是好奇周董為啥突然說短今退休？雖然是沒說『今年』，那麼我向短今道歉，順便說祝她生日快樂。」其他粉絲則鼓勵短今：「希望短今可以跳到不能跳再退」、「除了妳誰敢穿恰哥23號！」事實上，短今昨（22）日深夜就已經在粉專上發聲，隔空回應周思齊「大家都愛短今」這句話，語氣相當感傷：「沒想到在周思齊的引退賽，被周董記住。」更透露「兄弟齊心，我愛短今」這句話是大學長周思齊、張志豪所發想，一個比賽開始前凝聚向心力的小儀式，對於周思齊要大家繼續愛她，短今也泛淚表示：「眼淚真的忍不住！你怎麼能不愛他？」附上一排爆哭的表情符號。