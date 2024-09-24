肯德基「炸雞調味粉」檢出致癌物！富利餐飲回應：全台門市未使用

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衛福部食藥署今（24）日公布，最新邊境查驗違規不合格產品名單，其中一批由「富利餐飲股份有限公司」自泰國進口的「吮指原味雞調料粉」，遭檢出殘留農藥環氧乙烷0.1mg/kg，據了解該產品原預計將用作旗下肯德基餐廳使用。《NOWnews今日新聞》求證業者，衛福部食藥署說明，一批從泰國進口的「吮指原味雞調料粉」，遭檢出殘留農藥環氧乙烷0.1mg/kg，進口廠商為「富利餐飲股份有限公司」，製造廠或國外負責廠商為MCCORMICK（THAILAND）LTD.，本次查出總計124箱共2,024.42公斤全數退運或銷毀。由於品牌名標示為KFC肯德基，可知該產品原預計將用作旗下肯德基餐廳使用。《NOWnews今日新聞》求證業者，官方152字回應：另外，今食藥署也查到一批「億瓏貿易有限公司」從菲律賓進口的TROPICS「香蕉脆片」，檢出毒素「苯駢芘」7.4μg/kg；將依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，總計150箱共1,312.50公斤全數退運或銷毀。而食藥署副署長林金富表示，上述兩間公司進口產品，皆會從加強抽批、改為逐批查驗。