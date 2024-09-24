肯德基「炸雞調味粉」檢出致癌物！富利餐飲回應：全台門市未使用

衛福部食藥署今（24）日公布，最新邊境查驗違規不合格產品名單，其中一批由「富利餐飲股份有限公司」自泰國進口的「吮指原味雞調料粉」，遭檢出殘留農藥環氧乙烷0.1mg/kg，據了解該產品原預計將用作旗下肯德基餐廳使用。《NOWnews今日新聞》求證業者，官方152字回應，強調「依規定退運，未流入市場，全台門市均未使用該批調味粉」。
衛福部食藥署說明，一批從泰國進口的「吮指原味雞調料粉」，遭檢出殘留農藥環氧乙烷0.1mg/kg，進口廠商為「富利餐飲股份有限公司」，製造廠或國外負責廠商為MCCORMICK（THAILAND）LTD.，本次查出總計124箱共2,024.42公斤全數退運或銷毀。由於品牌名標示為KFC肯德基，可知該產品原預計將用作旗下肯德基餐廳使用。
《NOWnews今日新聞》求證業者，官方152字回應：「台灣肯德基始終將顧客食用安全置於首位，所有原料均遵循法規。該批調味粉在邊境查驗時檢出，並依規定退運，未流入市場，全台門市均未使用該批調味粉。為保障顧客享有優質的餐點，肯德基亦主動將非同批號的調味粉送交第三方檢測，自主檢驗報告確認原料符合相關標準。我們將繼續堅守品質承諾，提供消費者安全、優質的產品與服務。」
另外，今食藥署也查到一批「億瓏貿易有限公司」從菲律賓進口的TROPICS「香蕉脆片」，檢出毒素「苯駢芘」7.4μg/kg；將依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，總計150箱共1,312.50公斤全數退運或銷毀。
而食藥署副署長林金富表示，上述兩間公司進口產品，皆會從加強抽批、改為逐批查驗。
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《NOWnews今日新聞》求證業者，官方152字回應：「台灣肯德基始終將顧客食用安全置於首位，所有原料均遵循法規。該批調味粉在邊境查驗時檢出，並依規定退運，未流入市場，全台門市均未使用該批調味粉。為保障顧客享有優質的餐點，肯德基亦主動將非同批號的調味粉送交第三方檢測，自主檢驗報告確認原料符合相關標準。我們將繼續堅守品質承諾，提供消費者安全、優質的產品與服務。」
另外，今食藥署也查到一批「億瓏貿易有限公司」從菲律賓進口的TROPICS「香蕉脆片」，檢出毒素「苯駢芘」7.4μg/kg；將依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，總計150箱共1,312.50公斤全數退運或銷毀。
而食藥署副署長林金富表示，上述兩間公司進口產品，皆會從加強抽批、改為逐批查驗。