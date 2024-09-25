故宮「大美不言」特展！時間、票價、交通一覽　嘉義南院也有得看

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「天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說」。——《莊子・知北遊》





▲「大美不言」典藏精粹特展明起在台北故宮開展。（圖／Van Cleef & Arpels梵克雅寶提供）

▲「大美不言」典藏精粹特展明年移至嘉義故宮南院展出。（圖／故宮提供）

國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館（Paris’ Musée des Arts Décoratifs）、法國百年珠寶世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶，三方策劃籌備7年的「大美不言」典藏精粹特展，涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等逾260件瑰寶，透過東西方對話呈現跨國界、跨文化的璀璨風華，9月26日台北盛大開展，明年移至嘉義南院，展覽時間、票價、交通一次看。「大美不言」特展以莊子名言語境為展覽標題，原意為自然界中存在著一些具有非凡、無法言喻的美。藉詮釋大自然的美麗事物，對應展品物件之美，帶給參訪者遐想無窮、不言而喻的美好。「大美不言」國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館與梵克雅寶典藏精粹特展，集結國立故宮博物院策展團隊、巴黎裝飾藝術博物館策展人兼亞洲與伊斯蘭藏品館長Béatrice Quette，及Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonet的專業；展場設計由建築師田根剛（ATTA-田根剛建築設計事務所）構思的沉浸式「舞台場景」（tableaux）型態呈現。共展出96件國立故宮博物院藏品、80件裝飾藝術博物館藏品、及85件Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏珍品，逾260件瑰寶涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等，採用沉浸式「舞台場景」（tableaux）型態，將展品規劃為「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」五大主題展區，透過東西方對話呈現跨國界、跨文化的璀璨風華。地點：台北市士林區至善路二段221號 第一展覽區時間：2024年9月26日至12月29日。週二至週日上午9點至下午5點、週一休館電話：(02)2881-2021◾️普通參觀券（外籍人士）350元◾️外籍團體參觀券320元：10人以上團體（團體票券每人320元，另加收團體語音導覽系統租金30元）◾️國人優惠參觀券150元：個人、團體優惠票價相同，10人以上團體另加收團體語音導覽系統租金30元1、國人憑身分證件（團體亦同）2、持中華民國外僑永久居留證者3、持國際學生證者（ISIC,international student identity card）◾️敬老優惠參觀券75元：65歲以上者(本國籍)假日（65歲以上者(本國籍)平日免費，個人、團體優惠票價相同，10人以上團體另加收團體語音導覽系統租金30元）◾️免費券1、年齡未滿18歲者（不分國籍）2、65歲以上者（本國籍）平日免費3、身心障礙者及其陪同者一人（不分國籍）4、本國學生（持「教育部立案學校有效學生證」者）5、美國博物館協會(AAM)、國際博物館學會(ICOM)會員6、持中華民國博物館學會會員證者7、志工憑本國「志願服務榮譽卡」者◾️聯券 820元：故宮-台北101觀景台聯券◾️前往故宮A.搭乘臺北捷運轉公車1、捷運淡水信義線【士林站】轉乘公車【R16士林站】，由1號出口出站，往前步行約1～2分鐘即可到達中正路公車乘車處，請在此搭乘「紅30」、「815」、「304」、「300」、「255」、「小19」、「小18」、「市民小巴」8種路線公車，約15分鐘後即可抵達故宮。2、捷運文湖線【劍南路站】轉乘公車【BR15劍南路站】，由1號出口出站，步行至北安路右轉可看到公車乘車處，請在此搭乘「棕20」、「藍7」路線公車，約10分鐘後即可抵達故宮。3、捷運文湖線【大直站】轉乘公車【BR14大直站】，由3號出口出站，往前步行至北安路可看到公車乘車處，請在此搭乘「棕13」路線公車，約10分鐘後即可抵達故宮。B.臺北市雙層觀光巴士（藍線）臺北市雙層觀光巴士由紅、藍兩條路線組成，行經臺北必去經典景點，車上提供華、英、日、韓、泰等語音導覽，免費 Wi-Fi 上網服務及USB充電插座，不限次數搭乘，隨上隨下的巴士，讓你輕鬆遊覽臺北市。營運時間：09:40～16:40起迄站名：臺北車站 - 故宮發車地點：臺北車站（忠孝），近捷運臺北車站M4出口發車時刻表：10:50 / 13:10 / 16:30車次班距：約40分鐘，視路況而定。路線景點：臺北車站、捷運西門站（西門町）、國賓飯店、大同公司、臺北市立美術館、圓山飯店、銘傳大學（士林夜市）、士林官邸、國立故宮博物院C.停車資訊東側遊客停車區汽車位32個，機車位25個，無障礙車位(汽車)2個，無障礙車位(機車)2個，親子車位1個西側遊客停車區汽車位74個，機車位23個，無障礙車位(汽車)0個，親子車位1個員工及遊客共用停車區汽車位54個，機車位101個，無障礙車位(汽車)6個，無障礙車位(機車)3個，親子車位2個地點：嘉義縣太保市故宮大道888號時間：2025年1月23日至4月20日。週二至週五上午9點至下午5點、國定及連續假日上午9點至下午6點、週一休館電話：(05)3620-777參觀券150元：一般觀眾（不分國籍）；10人以上團體，配戴團體語音導覽設備（每台租借費用30元整）敬老優惠參觀券75元：65歲以上者（本國籍）假日；10人以上團體，配戴團體語音導覽設備（每台租借費用30元整）免費券：憑證明文件至售票處兌換免費參觀券；10人以上團體，配戴團體語音導覽設備（每台租借費用30元整）1、年齡未滿18歲者（不分國籍）2、65歲以上者（本國籍）平日免費3、身心障礙者及其陪同者一人（不分國籍）4、本國學生（持「教育部立案學校有效學生證」）5、美國博物館協會(AAM)、國際博物館學會(ICOM)會員6、持中華民國博物館學會會員證者7、志工憑本國「志願服務榮譽卡」者8、嘉義縣市居民下午3時後免費入館（至113年12月31日止，憑「身分證」）A.自行開車：由國道1號嘉義交流道下，沿高鐵大道(台18線)行駛，右轉故宮大道後抵達。由國道1號水上交流道下，沿嘉朴公路(168縣道)行駛，右轉太子大道後抵達。經國道3號水上系統轉台82線(快速道路東石－嘉義線)，於14號祥和出口下交流道，右轉沿學府路二段行駛，左轉嘉朴公路(168縣道)，右轉太子大道後抵達。B.停車資訊故宮南院園區內規劃有南、北側2座客用停車場及大客車停車場，合計有停車位大客車21輛、小客車493輛（無障礙停車位12輛、電動車充電車位3輛）、機車78輛 （無障礙機車位1輛）。