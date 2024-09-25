籌備7年！故宮x巴黎MADx梵克雅寶「大美不言」9/26開展260件瑰寶

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▲台北故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、法國百年珠寶世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶，三方策劃共譜「大美不言」典藏精粹特展。（圖／記者蕭涵云攝）

▲國立故宮博物院清乾隆《洋彩玲瓏轉旋瓶》綴飾龍和蓮花圖案，彩繪洋彩琺瑯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Van Cleef & Arpels梵克雅寶1952年「ZIP項鍊」可轉換為手鍊。（圖／記者蕭涵云攝）

▲巴黎裝飾藝術博物館「布洛瓦帶蓋長頸壺」，由塞弗爾國家瓷器廠長期借出。（圖／記者蕭涵云攝）

▲壓軸三件主打作品，左起：Van Cleef & Arpels梵克雅寶祖母綠「印度風格項鍊」、國立故宮博物院《翠玉白菜》、巴黎裝飾藝術博物館「如意三足花瓶」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台北故「大美不言」典藏精粹特展，9月26日台北登場展出總件逾260件瑰寶。（圖／故宮提供）

▲從卡魯塞爾（Carrousel）花園眺望巴黎裝飾藝術博物館。（圖／裝飾藝術組織提供、攝影Luc Boegly）

▲梵克雅寶位於芳登廣場的櫥窗，約1955年。（圖／Van Cleef & Arpels提供）

台北故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、法國百年珠寶世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶，三方策劃籌備7年的「大美不言」典藏精粹特展，將於9月26日開展。規劃出「自然萬物、動靜有形、奇幻仙境、神祕莫測，五彩繽紛」五大主題展區，採用沉浸式「舞台場景」（tableaux）型態，呈現涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等逾260件瑰寶，透過東西方對話呈現跨國界、跨文化的璀璨風華。台北故宮「大美不言」特展，誠如副院長黃永泰所說：「巡視展場發現自己幾乎走不出來」，值得一看再看，建議觀展時間至少要保留2小時，更切題開玩笑表示「講了都不美了」無須多言。現任常務副院長余佩瑾也提到，展出作品「既能對應到傳統、也能看出新創境界，既對比又並陳」饒富趣味。法國巴黎裝飾藝術博物館策展人暨亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette提到此展：「橫跨不同地區與時代，呈現東西方之美，跨越不同語言文化，希望能觸動大家的心裡並盡情享受」梵克雅寶全球總裁及首席執行官雷尼爾（CatherineRénier）表示：「『大美不言』就像旅程新的篇章，見證不同文化交流，除了有不同風格、也包含不同技術水準與背景，跨越文化隔閡與界線，讓三方有豐富對話」。第一單元聚焦於「自然萬物」，展示藝術家捕捉大自然瞬息萬變的美；第二單元探討「動靜有形」，通過展件媒材及造型，展現作品多樣化的姿態與靈動感；第三單元「奇幻仙境」則揭開虛幻神奇的超凡世界，反映不同文化與時代對宇宙萬物的獨特想像；第四單元聚焦「神祕莫測」，乍看無法理解功能的展品，卻有待觀者洞察奧妙之處；第五單元「五彩繽紛」，展現繽紛多元的色彩語彙，呈現不同時空背景下的色彩涵義與詮釋。「大美不言」開場三件臻品，國立故宮博物院典藏乾隆時期《洋彩玲瓏轉旋瓶》，由四個相互銜接的旋轉部件組成，搭配極為豐富的瓶身裝飾，隨轉動層疊交錯出繁複變化；巴黎裝飾藝術博物館源自19世紀的《布洛瓦帶蓋長頸壺》，受法國文藝復興啟發，糅合設計、裝飾、雕塑、浮雕、繪製等卓越藝術而成；Van Cleef & Arpels梵克雅寶經典之作「Zip項鍊」，靈感始於飛行外套和軍服上的拉鍊，前衛設計出滑動自如的流蘇式拉鍊頭，打開時是項鍊、闔上則轉換為手鍊，開創多功能珠寶設計先河。巧妙體現並概括本次展覽的五大主題。探索旅程最終來到本展高潮，精選三件白綠相間的曠世之作壓軸，只見堪稱國立故宮博物院人氣王《翠玉白菜》；巴黎裝飾藝術博物館典藏18世紀的「如意三足花瓶」，陳列在象牙染綠基座上，一條Van Cleef & Arpels梵克雅寶鑲有44顆祖母綠、745顆鑽石的「印度風格項鍊」，跨越國界、打破世代並陳，細細感受展品間流轉呼應的色彩，令人目眩神迷。位於台北士林的國立故宮博物院1965年於外雙溪落成啟用，藏品源自宋、元、 明、清四朝宮廷收藏，包含青銅、玉器、陶瓷、珍玩、書畫、善本 古籍等類，總計將近70萬組件文物，質精量豐，既是亞洲藝術文化寶庫，也是世界人類文明重要的文化資產。2015年於嘉義縣太保市成立故宮南部院區，以宏觀視角展現亞洲璀璨豐富的藝術文化。2025年迎來故宮100週年院慶，將持續秉持專業服務、開放多元、友善共融、永續發展四大精神，讓故宮成為台灣、亞洲、世界及全民的故宮，並歡迎來自世界各地的遊客蒞臨造訪。裝飾藝術組織（Les Arts Décoratifs）是一家位於巴黎的非營利組織，旗下涵蓋巴黎裝飾藝術博物館（Paris’ Musée des Arts Décoratifs）、卡蒙多博物館（Musée Nissim de Camondo）、卡蒙多設計學院（École Camondo）、卡魯塞爾工坊（Ateliers du Carrousel)）與裝飾藝術圖書館。巴黎裝飾藝術博物館位於法國巴黎里沃利（Rivoli）路107號，位於杜樂麗花園（Tuileries Garden）和皇家宮殿廣場（Place du Palais Royal）之間，擁有世界上最重要的國家級藏品之一，收藏逾150萬件作品，包括由中世紀到當代的家具、玻璃器皿、陶瓷藝術、銀器、珠寶、時尚與紡織品、平面藝術與廣告，以及亞洲和伊斯蘭的藝術收藏品，薈萃各種藝術品、生活藝術、材質、工藝與創意交 流，無疑是座藝術瑰寶的殿堂。源於阿爾弗萊德・梵克（Alfred Van Cleef）與艾斯特爾・雅寶（Estelle Arpels）的浪漫愛情故事，1906年在巴黎芳登廣場22號創立了精品店。深受大自然、時尚、舞蹈和奇想世界的啟發，孕育出深含詩意的高級珠寶風格。一直以來，不懈追求卓越創新，令「隱密式鑲嵌」成為最具代表性的精湛工藝之一，並於多件臻品上展現，如本展的Zip項鍊和Alhambra圖騰珠寶。70年代，雅克・雅寶（Jacques Arpels）陸續回購代表世家風格的古董作品，為後代保存下來。如今世代相傳的收藏已超過2,700件，包括高級珠寶、一般珠寶、腕錶及其他珍貴物品。承載VCA風格與靈感的歷史演變、及工藝發展的歷程。自1992年首次在博物館舉辦大規模的典藏展以來，知名文化機構和Van Cleef & Arpels 梵克雅寶精品店，便不間斷地向公眾呈現典藏臻品，讓世人得已飽覽珠寶史和法國裝飾藝術界的輝煌成就。