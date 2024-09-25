故宮「大美不言」特展！5大主題必看亮點　翠玉白菜vs祖母綠項鍊

台北故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、法國百年珠寶世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶，三方策劃籌備7年的「大美不言」典藏精粹特展，將於明（26）日開展。五大主題「自然萬物、動靜有形、奇幻仙境、神祕莫測、五彩繽紛」必看亮點一次整理，沉浸式「舞台場景」展出多元薈萃逾260件瑰寶，打破國界、橫跨東西方文化並陳「翠玉白菜、祖母綠項鍊、水晶如意三足花瓶」壓軸掀起高潮，感動，大美不言。
「大美不言」特展以莊子名言語境為展覽標題，原意為自然界中存在著一些具有非凡、無法言喻的美。藉詮釋大自然的美麗事物，對應展品物件之美，帶給參訪者遐想無窮、不言而喻的美好。
📌開場三件主打作品
「大美不言」開展三件臻品，國立故宮博物院典藏乾隆時期《
洋彩玲瓏轉旋瓶》，由四個相互銜接的旋轉部件組成，搭配極為豐富的瓶身裝飾，隨轉動層疊交錯出繁複變化；巴黎裝飾藝術博物館源自19世紀的《布洛瓦帶蓋長頸壺》，受法國文藝復興啟發，糅合設計、裝飾、雕塑、浮雕、繪製等卓越藝術而成；Van Cleef & Arpels梵克雅寶經典之作「Zip項鍊」，靈感始於飛行外套和軍服上的拉鍊，前衛設計出滑動自如的流蘇式拉鍊頭，打開時是項鍊、闔上則轉換為手鍊，開創多功能珠寶設計先河。巧妙體現並概括本次展覽的五大主題。
📌「大美不言」5大主題
◾️第一單元聚焦於「自然萬物」，61件作品展示藝術家捕捉大自然瞬息萬變的美。象徵季節的花卉，秋高氣爽賞菊花，從明朝《剔紅菊花圓盤》、清康熙《銅胎畫琺瑯菊花紋方壺》到日本寓意長壽的「摺疊屏風」、「伊勢形紙(模板)」及VCA隱密式鑲嵌的「CHRYSANTHEMUM胸針」；以及葡萄、葫蘆，萬千孔雀、飛鳥姿態的美麗與和諧。
◾️第二單元探討「動靜有形」，通過51件作品媒材及造型，展現作品多樣化的姿態與靈動感，捕捉線條、觸感甚至光學效果塑造速度樣態，生命力栩栩如生、活靈活現。明《端石海天浴日硯》有祥雲繚繞的波濤滾滾氣勢，呼應玻璃藝術大師Matei Negreanu雕塑創造「波浪」感，因有如女性酥胸輪廓而命名《向竇加致敬》（HOMAGE TO DEGAS）；對比Van Cleef & Arpels梵克雅寶精湛黃金工藝，在「煙盒」飾以「璣鏤雕花guilloché」幻變浮雕、「《歐普藝術御門》手鐲」運用「米蘭網Milanese mesh」壓模掀起陣陣漣漪。
Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonet受訪時特別提到，一組玩弄「繩索」質地紋理的作品，雖然有著不同時空背景，卻能同時在故宮戰國時期的青銅《繩紋瓿》、法國波旁復辟時期的「對瓶」、VCA Cord項鍊與Basketry晚宴包，探索不同姿態及活力。記者還發現，有一櫃融匯古今中外的「蝴蝶結」主題，恰好反應了今年的緞帶時尚趨勢，看看時下的流行元素在過往存在的樣貌。
◾️第三單元「奇幻仙境」則以34件作品揭開虛幻神奇的超凡世界，像是揭露一隻隻奇珍異獸或令人驚喜不已的奇幻生物、難得一見的奧妙，反映不同文化與時代對宇宙萬物的獨特想像。而你是否曾想過，神話故事中的仙子、精靈，很有可能是他人眼中的惡魔？
三種「神獸」藝術展現麒麟、龍與海洋生物，一只VCA「青蛙」胸針眺望著巴黎裝飾藝術博物館典藏的「大型餐盤」，繁複描繪出植物與岩石間的魚、蛇、兩棲動物與貝類，視覺效果有著強烈對比卻又相當合拍。更有著虛幻的異域風情，清嘉慶年間「金纍絲嵌玻璃海屋添籌髻」構築西式樓閣在仙境；Van Cleef & Arpels梵克雅寶一只傳奇舞會《伊茲密爾》項鍊在磅礴水晶流蘇上，以鑽石及高級珠寶建造《一千零一夜》的中東建築。
◾️第四單元聚焦「神祕莫測」，28件作品乍看無法理解功能的展品，卻有待觀者洞察奧妙之處，甚至可能蘊藏能變化外型的隱藏用途，或體現出神祕且精彩萬分的工藝技術。不少人彷彿走進袖珍世界，小至1立方公分體積的《惡魔》吊飾，手掌大小的雕金機械自動音樂鼻煙盒、Van Cleef & Arpels梵克雅寶獲專利的Minaudière百寶匣，大到23層可靈活轉動的《象牙鏤雕雲龍紋套球》、《竹黃貼花百什件》奇趣盒。
看上去像是一件實用物品，功能也看似一目瞭然，卻在方寸之間海納奧妙玄機，甚至鑽研鮮為人知的工藝技術。即使替不少作品都安裝了放大鏡，仍件件都在挑戰觀者的視角。
◾️第五單元「五彩繽紛」，81件作品展現繽紛多元的色彩語彙，呈現不同時空背景下的色彩涵義與詮釋。並隨著工藝技術和材質的演進，色彩光譜也不斷發展出為想像賦予生命的方式。此區珍藏取材大自然的石英、碧璽、紫水晶，呈現少見的粉紅色與紫色色調；或如清嘉慶年間《粉彩萬花錦螭耳瓶》、《千花》花瓶般，在同一物件上大膽異彩紛陳般瑰麗。
📌壓軸三件主打作品
探索旅程最終來到本展高潮，精選三件白綠相間的曠世之作壓軸，只見堪稱國立故宮博物院人氣王《翠玉白菜》；巴黎裝飾藝術博物館典藏18世紀的「如意三足花瓶」，陳列在象牙染綠基座上，一條Van Cleef & Arpels梵克雅寶鑲有44顆祖母綠、745顆鑽石的「印度風格項鍊」，跨越國界、打破世代並陳，細細感受展品間流轉呼應的色彩，令人目眩神迷。
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「天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說」。——《莊子・知北遊》總展出逾260件瑰寶的台北故宮「大美不言」典藏精粹特展，對觀者而言，跳脫年代與時空背景、打破國界並橫跨東西方文化，規劃初始著眼於視覺效果和美學呈現，進而挑戰融合了創意、功能與敘事觀點的細微鑑賞力，跳脫過去展出框架的觀賞體驗，超越想像卻融匯貫通的共鳴，悄悄在觀者領略作品時橫生趣味。迫不及待為大家整理開場及壓軸各三件主打作品、5大主題必看亮點搶先看。
📌開場三件主打作品
「大美不言」開展三件臻品，國立故宮博物院典藏乾隆時期《
📌「大美不言」5大主題
◾️第一單元聚焦於「自然萬物」，61件作品展示藝術家捕捉大自然瞬息萬變的美。象徵季節的花卉，秋高氣爽賞菊花，從明朝《剔紅菊花圓盤》、清康熙《銅胎畫琺瑯菊花紋方壺》到日本寓意長壽的「摺疊屏風」、「伊勢形紙(模板)」及VCA隱密式鑲嵌的「CHRYSANTHEMUM胸針」；以及葡萄、葫蘆，萬千孔雀、飛鳥姿態的美麗與和諧。
◾️第二單元探討「動靜有形」，通過51件作品媒材及造型，展現作品多樣化的姿態與靈動感，捕捉線條、觸感甚至光學效果塑造速度樣態，生命力栩栩如生、活靈活現。明《端石海天浴日硯》有祥雲繚繞的波濤滾滾氣勢，呼應玻璃藝術大師Matei Negreanu雕塑創造「波浪」感，因有如女性酥胸輪廓而命名《向竇加致敬》（HOMAGE TO DEGAS）；對比Van Cleef & Arpels梵克雅寶精湛黃金工藝，在「煙盒」飾以「璣鏤雕花guilloché」幻變浮雕、「《歐普藝術御門》手鐲」運用「米蘭網Milanese mesh」壓模掀起陣陣漣漪。
Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonet受訪時特別提到，一組玩弄「繩索」質地紋理的作品，雖然有著不同時空背景，卻能同時在故宮戰國時期的青銅《繩紋瓿》、法國波旁復辟時期的「對瓶」、VCA Cord項鍊與Basketry晚宴包，探索不同姿態及活力。記者還發現，有一櫃融匯古今中外的「蝴蝶結」主題，恰好反應了今年的緞帶時尚趨勢，看看時下的流行元素在過往存在的樣貌。
◾️第三單元「奇幻仙境」則以34件作品揭開虛幻神奇的超凡世界，像是揭露一隻隻奇珍異獸或令人驚喜不已的奇幻生物、難得一見的奧妙，反映不同文化與時代對宇宙萬物的獨特想像。而你是否曾想過，神話故事中的仙子、精靈，很有可能是他人眼中的惡魔？
三種「神獸」藝術展現麒麟、龍與海洋生物，一只VCA「青蛙」胸針眺望著巴黎裝飾藝術博物館典藏的「大型餐盤」，繁複描繪出植物與岩石間的魚、蛇、兩棲動物與貝類，視覺效果有著強烈對比卻又相當合拍。更有著虛幻的異域風情，清嘉慶年間「金纍絲嵌玻璃海屋添籌髻」構築西式樓閣在仙境；Van Cleef & Arpels梵克雅寶一只傳奇舞會《伊茲密爾》項鍊在磅礴水晶流蘇上，以鑽石及高級珠寶建造《一千零一夜》的中東建築。
◾️第四單元聚焦「神祕莫測」，28件作品乍看無法理解功能的展品，卻有待觀者洞察奧妙之處，甚至可能蘊藏能變化外型的隱藏用途，或體現出神祕且精彩萬分的工藝技術。不少人彷彿走進袖珍世界，小至1立方公分體積的《惡魔》吊飾，手掌大小的雕金機械自動音樂鼻煙盒、Van Cleef & Arpels梵克雅寶獲專利的Minaudière百寶匣，大到23層可靈活轉動的《象牙鏤雕雲龍紋套球》、《竹黃貼花百什件》奇趣盒。
看上去像是一件實用物品，功能也看似一目瞭然，卻在方寸之間海納奧妙玄機，甚至鑽研鮮為人知的工藝技術。即使替不少作品都安裝了放大鏡，仍件件都在挑戰觀者的視角。
◾️第五單元「五彩繽紛」，81件作品展現繽紛多元的色彩語彙，呈現不同時空背景下的色彩涵義與詮釋。並隨著工藝技術和材質的演進，色彩光譜也不斷發展出為想像賦予生命的方式。此區珍藏取材大自然的石英、碧璽、紫水晶，呈現少見的粉紅色與紫色色調；或如清嘉慶年間《粉彩萬花錦螭耳瓶》、《千花》花瓶般，在同一物件上大膽異彩紛陳般瑰麗。
📌壓軸三件主打作品
探索旅程最終來到本展高潮，精選三件白綠相間的曠世之作壓軸，只見堪稱國立故宮博物院人氣王《翠玉白菜》；巴黎裝飾藝術博物館典藏18世紀的「如意三足花瓶」，陳列在象牙染綠基座上，一條Van Cleef & Arpels梵克雅寶鑲有44顆祖母綠、745顆鑽石的「印度風格項鍊」，跨越國界、打破世代並陳，細細感受展品間流轉呼應的色彩，令人目眩神迷。