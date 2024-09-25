福勝亭今「179元豬排定食」送飯菜湯吃到飽！勝博殿廣島牡蠣直送

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▲福勝亭今一日限定豬排日！「開運豬排定食179元」送飯菜湯吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲食欲之秋！勝博殿回歸開吃「日本廣島牡蠣」，搭配豬排套餐價450元起。（圖／勝博殿提供）

▲勝博殿為週年慶打造療癒「牡蠣寶包」週邊商品。（圖／勝博殿提供）

又到了每月25日「福勝亭」豬排日，今（25）日一日限定，到店內用「開運豬排定食」2份特價357元，換算下來每份179元有找！還送白飯、高麗菜絲、味噌湯免費續加吃到飽。勝博殿秋季回歸日本廣島牡蠣新鮮直送，還祭出療癒牡蠣造型後背包、超Q牡蠣寶包的開運福袋寵客。三商餐飲旗下「福勝亭」固定每月25日豬排日祭出優惠，9月選定超人氣「開運豬排定食」回饋民眾，今9月25日一日限定，到店內用「開運豬排定食」2份特價357元（原價420元），相當於一份179元有找，還能同樣享受無限續用白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽！月底免吃土，改吃豬排划算優惠省錢救荷包。提醒大家，優惠活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；優惠不併用。勝博殿秋季回歸熱賣18年的廣島牡蠣套餐，特選全日本牡蠣產量第一、鮮度和保水度極高的江田島牡蠣，產地新鮮直送，免出國在台灣也能吃到肥美鮮甜的廣島牡蠣！經勝博殿獨特的炸製技術處理，外酥內嫩、完美鎖住豐潤原汁；搭配炸豬排御膳套餐450元起，一樣有米飯、味噌湯、高麗菜絲可自由追加。全門市現已開賣採限量供應，饕客們可要把握時間大啖季節限定才有的美味。今年勝博殿還打造療癒牡蠣週邊商品，享用「廣島牡蠣套餐」可以299元加購「牡蠣後背包」乙個（原價499元），或使用「會員點數15點＋199元」換購乙個。配合各分店所屬百貨週年慶檔期，凡購買「週年慶限定勝博殿福袋」即可獲得「超Q牡蠣小包包」，爽拿日本進口醬汁 x 3（豬排醬、芝麻醬、柚香醬)、關山米、大麥仁、兒童咖喱 x 2、咔滋夢限定帆布袋，還有最可愛的「牡蠣小寶包」只送不賣；各店週年慶期間加入勝博殿會員消費集點，還可加碼抽獎「牡蠣造型後背包＋超Q牡蠣小包包」、「斯麥豬里脊豬排套餐電子兌換券」等好禮，消費次數越多越有機會中獎。