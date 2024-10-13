柬埔寨小公主諾羅敦·珍娜（Norodom Jenna）年僅12歲便精通五種語言，歌聲甜美又會跳舞的她時常登上時尚大秀當演唱嘉賓、中國特別節目演出或演電影，未來她計劃前往韓國當練習生，為國爭光。

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諾羅敦·珍娜的母親是柬埔寨公主諾羅敦·芭菲麗（Norodom Bophary），父親是法國富豪，她同時是王子諾羅敦·查拉彭（Norodom Chakrapong）的孫女，也是已故國王諾羅敦·辛罕那（King Norodom Sihanouk） 的曾孫女。

珍娜在社群平台上透露本身是超級K-POP迷，網友們認為憑藉混血臉蛋、絕佳的語言能力和王室背景，資歷與LISA或(G)I-DLE的Minnie有些雷同，而且天生嗓音甜美，要在韓國出道當歌手並不難。

除了當歌手和模特兒之外，她還和「緬甸水行俠」、「地表最帥和尚」之稱的白英他空（Paing Takhon）共同演出電影《鬼氣球》，該片成為柬埔寨影史最賣座鬼片，也是緬甸有史以來最賣座的外國電影，該片也在今年於台灣上映，小小年紀便已演藝歌三棲，又會唱歌、又會跳舞，堪稱真人版迪士尼公主。

▲由於身材壯碩且容貌俊美，平時喜愛水上活動，許多粉絲封白因為「緬甸版水行俠」。（圖／翻攝自IG）
▲柬埔寨小公主與「緬甸版水行俠」白因有合作電影。（圖／翻攝自IG）

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