短今上節目玩水穿這樣！主持人籃籃看呆　球迷：懂兄弟齊心意思了

「PS女神」短今（鈑金、本名胡馨儀）以173公分身高、34E好身材及人來瘋個性圈粉，效力中信兄弟啦啦隊9年，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」，日前被球星周思齊在引退儀式上點名「大家都愛短今」，引發話題。短今昨（25）日分享上節目玩水的泳裝照，尺度讓籃籃、林襄都咋舌，球迷笑稱：「瞭解到兄弟齊心的意思了！」
短今昨天再度參加節目《綜藝大集合》錄影，收工後釋出一系列玩水上遊戲的花絮照片，可見她紮蝴蝶結髮飾馬尾，長袖短上衣裡穿湛藍色比基尼，該件Bra採繞頸綁帶設計，正面X交叉形成一個橢圓形缺口，拖住短今豐滿上圍，狹長胸線見客，加上下半身著高腰熱褲，露出白皙蜜大腿，整體視覺十分性感、沁人心脾。
「這個夏天一直在玩水！我都快變水仙子了」，短今在配文寫道，貼文一發布，「小龍女」林襄大呼：「好讚喔！」主持人籃籃留言：「我今天都在想這是可以免費看的嗎？」網友和球迷表示：「兄弟齊心」、「我也要齊心」、「收視率要爆衝了」、「這上衣剪裁太犯規啦！」
周思齊突喊「大家都愛短今」 千古佳話由來曝光
中信兄弟球星周思齊（周董）22日在引退儀式上致詞，上一句還拭淚、語帶哽咽，下一秒突然講到「兄弟齊心」，他問隊友江坤宇下一句，隨後自己說：「大家都愛短今。」語畢，全場鼓掌大笑。
周思齊解釋，「兄弟齊心，我愛短今」這句話是復刻當年兄弟在「象圈圈」（中信球員賽前熱身互相打氣的時間）精神喊話時，隊友林明杰的「千古佳話」，周思齊說：「將來短今要是退休，你們也要持續愛她。」
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「這個夏天一直在玩水！我都快變水仙子了」，短今在配文寫道，貼文一發布，「小龍女」林襄大呼：「好讚喔！」主持人籃籃留言：「我今天都在想這是可以免費看的嗎？」網友和球迷表示：「兄弟齊心」、「我也要齊心」、「收視率要爆衝了」、「這上衣剪裁太犯規啦！」
周思齊突喊「大家都愛短今」 千古佳話由來曝光
中信兄弟球星周思齊（周董）22日在引退儀式上致詞，上一句還拭淚、語帶哽咽，下一秒突然講到「兄弟齊心」，他問隊友江坤宇下一句，隨後自己說：「大家都愛短今。」語畢，全場鼓掌大笑。
周思齊解釋，「兄弟齊心，我愛短今」這句話是復刻當年兄弟在「象圈圈」（中信球員賽前熱身互相打氣的時間）精神喊話時，隊友林明杰的「千古佳話」，周思齊說：「將來短今要是退休，你們也要持續愛她。」