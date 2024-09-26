潘威倫引退賽最大驚喜！統一獅「標哥」何信標傳統應援加油登場

統一獅「標哥」回來了！統一7-ELEVEn獅隊將於9.28(Sat.)潘威倫引退賽及9.29(Sun.)潘威倫引退儀式進行傳統應援，由獅隊「精神領袖」何信標（標哥）領軍，在這兩天帶給傳統應援。統一獅球團今天宣布，9.28(Sat.)潘威倫引退賽及9.29(Sun.)潘威倫引退儀式會進行傳統應援，或許是最後一次了，邀請每一個世代的你，一起進場帶著懷舊的綠色、橘色的加油棒，再次進場為潘威倫嘶吼聲援。
潘威倫引退 獅隊傳統應援復活
職棒場上身為投手，每一場比賽站上投手丘就是用盡手全力，與打者鬥智，用手上的棒球讓打者出局，除了身後的每一位隊友外，最大聲援來自看台每一個球迷的齊聲吶喊，投手相較野手不一樣的模式，比賽中沒有響亮氣勢磅礴的專屬應援曲，但卻有一群人球迷齊心的喊著「三振」、「便當便當揮棒落空」，搭配鼓聲好球的節奏，還有每一個出局的樂隊響起，那是最原始為投手加油的方式。
傳統的加油棒敲打聲，傳遞的是給潘威倫最大的力量，帶著你為潘威倫製作的加油版，再次重現在臺北大巨蛋和台南賽後引退儀式的看台上，透過你的行動，讓嘟嘟感受到滿滿的溫暖與支持。
記得每一次在關鍵時刻，回憶看台上標哥總是會跟投手喊話加油，拿出你的秘密武器，大家一起為潘威倫加油，成為嘟嘟最大的後盾。9.28潘威倫即將最後一次挑戰生涯150勝里程碑，這一戰更需要大家的參與，讓我們再一次攜手合作拿著四根加油棒組成一個Ｋ，拿著嘟嘟的加油標語，吹著汽笛、旋轉加油棒，為永遠的沈默王牌潘威倫致敬。
今年58歲的何信標，「職棒生涯」從當啦啦隊開始，之後擔任統一獅球團運動行銷部、業務部課長，現在則是球團部課長。他在看台上直接、有力的加油英姿，是無數球迷追隨的身影，也是球迷口中的「標哥」。
何信標一開始在統一公司服務，民國79年進統一企業服務，剛好是職棒元年，因為小時候也喜歡打球，公司自己有球隊，放假都會到球場看職棒。球隊到新竹比賽時，我們就去幫忙搬飲料、搬加油棒、幫忙打鼓。
職棒3年的時候，因為職棒蓬勃發展，公司需要年輕人才，何信標被借調到棒球隊，是目前中職最資深應援團長。他創造不少名言：「棒球比賽兩人出局才開始」、「一根手指頭」、「吞霸歌」、「轟天雷」等應援方式，到現在都還在使用。
▍潘威倫引退系列 預售熱賣中 ▍
✔ 9.28㊅ 17:05 雄鷹vs.獅
潘威倫引退賽 #臺北大巨蛋
立即前往購票
https://pse.is/6e49j7
.
✔ 9.29㊐ 17:05 雄鷹vs.獅
賽後潘威倫引退儀式 #台南棒球場
立即前往購票(內野滿席，僅剩外野票券)
https://pse.is/6e49rz
我是廣告 請繼續往下閱讀
職棒場上身為投手，每一場比賽站上投手丘就是用盡手全力，與打者鬥智，用手上的棒球讓打者出局，除了身後的每一位隊友外，最大聲援來自看台每一個球迷的齊聲吶喊，投手相較野手不一樣的模式，比賽中沒有響亮氣勢磅礴的專屬應援曲，但卻有一群人球迷齊心的喊著「三振」、「便當便當揮棒落空」，搭配鼓聲好球的節奏，還有每一個出局的樂隊響起，那是最原始為投手加油的方式。
傳統的加油棒敲打聲，傳遞的是給潘威倫最大的力量，帶著你為潘威倫製作的加油版，再次重現在臺北大巨蛋和台南賽後引退儀式的看台上，透過你的行動，讓嘟嘟感受到滿滿的溫暖與支持。
記得每一次在關鍵時刻，回憶看台上標哥總是會跟投手喊話加油，拿出你的秘密武器，大家一起為潘威倫加油，成為嘟嘟最大的後盾。9.28潘威倫即將最後一次挑戰生涯150勝里程碑，這一戰更需要大家的參與，讓我們再一次攜手合作拿著四根加油棒組成一個Ｋ，拿著嘟嘟的加油標語，吹著汽笛、旋轉加油棒，為永遠的沈默王牌潘威倫致敬。
今年58歲的何信標，「職棒生涯」從當啦啦隊開始，之後擔任統一獅球團運動行銷部、業務部課長，現在則是球團部課長。他在看台上直接、有力的加油英姿，是無數球迷追隨的身影，也是球迷口中的「標哥」。
何信標一開始在統一公司服務，民國79年進統一企業服務，剛好是職棒元年，因為小時候也喜歡打球，公司自己有球隊，放假都會到球場看職棒。球隊到新竹比賽時，我們就去幫忙搬飲料、搬加油棒、幫忙打鼓。
職棒3年的時候，因為職棒蓬勃發展，公司需要年輕人才，何信標被借調到棒球隊，是目前中職最資深應援團長。他創造不少名言：「棒球比賽兩人出局才開始」、「一根手指頭」、「吞霸歌」、「轟天雷」等應援方式，到現在都還在使用。
▍潘威倫引退系列 預售熱賣中 ▍
✔ 9.28㊅ 17:05 雄鷹vs.獅
潘威倫引退賽 #臺北大巨蛋
立即前往購票
https://pse.is/6e49j7
.
✔ 9.29㊐ 17:05 雄鷹vs.獅
賽後潘威倫引退儀式 #台南棒球場
立即前往購票(內野滿席，僅剩外野票券)
https://pse.is/6e49rz