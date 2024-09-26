大谷翔平太猛了！單季56次盜壘成功　追平鈴木一朗23年前大紀錄

大谷翔平太猛了！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（26）日在出戰聖地牙哥教士隊比賽中，不但敲出二壘安打，更在比賽中跑出單季56次盜壘成功紀錄。大谷翔平追平2001年的鈴木一朗成為日本球員在大聯盟史上單季跑出最多盜壘的球員。
大谷翔平太神 單季53轟56盜
大谷翔平今天出戰教士隊擔任第一棒DH指定打擊，首打席獲得保送上壘。
之後隊友Teoscar Hernández敲出中外野安打先馳得點，大谷本季130得分，已經是隊史第二紀錄，他追平1962年的Maury Wills，排名隊史第二名，跟隊史紀錄131次得分，只差1次。
大谷在第二打席被三振，第三打席敲出二壘安打，幫助道奇追分。
6局下他又敲出中外野安打建功，單場灌進2分打點，之後他又發揮快腿本色盜壘成功，本屆累積53轟56盜壘。
日本球員在大聯盟紀錄為2001年鈴木一朗所創下的單季56次盜壘紀錄，大谷翔平不但追平鈴木一朗的紀錄，更有機會寫下新紀錄。
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大谷翔平今天出戰教士隊擔任第一棒DH指定打擊，首打席獲得保送上壘。
之後隊友Teoscar Hernández敲出中外野安打先馳得點，大谷本季130得分，已經是隊史第二紀錄，他追平1962年的Maury Wills，排名隊史第二名，跟隊史紀錄131次得分，只差1次。
大谷在第二打席被三振，第三打席敲出二壘安打，幫助道奇追分。
6局下他又敲出中外野安打建功，單場灌進2分打點，之後他又發揮快腿本色盜壘成功，本屆累積53轟56盜壘。
日本球員在大聯盟紀錄為2001年鈴木一朗所創下的單季56次盜壘紀錄，大谷翔平不但追平鈴木一朗的紀錄，更有機會寫下新紀錄。