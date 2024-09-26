大谷翔平太猛了！單季56次盜壘成功　追平鈴木一朗23年前大紀錄

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▲美國職棒大聯盟官網，撰文盤點首次進入季後賽的多位球員，其中也包含洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平太猛了！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（26）日在出戰聖地牙哥教士隊比賽中，不但敲出二壘安打，更在比賽中跑出單季56次盜壘成功紀錄。之後隊友Teoscar Hernández敲出中外野安打先馳得點，日本球員在大聯盟紀錄為2001年鈴木一朗所創下的單季56次盜壘紀錄，大谷翔平不但追平鈴木一朗的紀錄，更有機會寫下新紀錄。