GU「下殺290元起」週年慶10/4起搶10天！爆款錐形褲「現省200元」

來台灣十週年的日本流行時尚服飾品牌GU，主打平價實惠的百搭服飾深受國人喜愛。今（26）日宣布將於10月4日至10月13日連續10天，找來坤達合體Avantgardey拍攝形象影片，並推出「FASHION自由自造」十週年慶祝活動，超狂祭出「下殺290元起」優惠；而在日本賣到缺貨、還紅到全球的爆款「BARREL LEG錐形褲直接現省200元」，《NOWnews今日新聞》幫大家盤點最划算單品一次看。
GU自2014年在台灣開設第一間實體店舖「ATT 4 FUN店」，至今10年已在北、中、南部共擁有22間實體店舖及1間網路商店；本月也插旗紐約SOHO區開幕佔地千坪的全美第一間旗艦店，同時推出美國網路商店。
還透過紐約產品研發總部，掌握適合全球流行脈動的潮流單品，GU成功打造了近日紅遍全球的爆款「BARREL LEG錐形褲」，更全新推出專為青少女推出的「TEEN系列」；事實上，過去十年間也開發不少熱賣商品，像是2015年Goachu時尚寬褲、2017年PALAZZO帕拉佐美型寬褲、2023年Utility Collection極致工裝系列、2023年PULLON PANTS美型輕便褲，看出休閒褲型足以成為GU主力強項的脈絡。
還沒跟上火紅「BARREL LEG錐形褲」的民眾，可考慮趁10週年慶入手男女裝BARREL LEG錐形工作褲、女裝錐形工作褲、男裝錐形直筒褲，通通下殺優惠價790元（原價990元）相當於「現省200元」好划算；而女裝錐形牛仔褲也有「立折100元」的好康價；或考慮秋冬全新推出的燈芯絨材質錐形褲。
而GU根據台灣民眾心聲所開發的「PUFFY TOUCH多彩針織系列」，自2021年問世後也迎接第四代設計，將針織外套材質、版型全新進化，10週年慶更祭出多達8色的豐富選擇都是優惠價590元，每件都能現省百元鈔。
另外像是女裝燈芯絨短版襯衫、羊毛混紡鐘型帽、前拉鍊泡泡連身裙、2件式PUFFY TOUCH針織衫通通「立折100元」；趁週年慶買男裝則有雙面織紋休閒上衣、雙面織紋連帽上衣、水洗V領開襟外套都「現省200元」，划算必買清單趕快記下來。
GU還獨家設計台灣專屬「10週年獨家紙袋」；活動期間內於GU網路商店下單並選擇實體店舖取貨，單筆消費滿1000元，贈送「10週年紀念托特包」；加入GU新會員還可享限定優惠，有機會獲得最高總額380元滿額優惠券。9月27日起挑戰捕捉「MOVING STAGE：GU的自由大道」宣傳行動車，完成體驗活動及社群任務，還有有機會抽中GU 10週年限定「自由自造罐」！3條巡迴路線為9月27日至10月13日於台北信義區及東區、10月14日至10月27日於新北市林口區、10月28日至11月3於台北市中山與西門（11月2日至11月3日為西門紅樓限定）。
同樣是深受台灣人喜愛的日本國民品牌UNIQLO，則繼Uniqlo U 2024秋冬系列上市開搶後，再宣布攜手法國平價奢侈品牌COMPTOIR DES COTONNIERS，本季融合UNIQLO LifeWear的服裝理念與COMPTOIR DES COTONNIERS致力於運用天然材質的訴求，
為秋季生活打造一系列共7款出眾設計，10月4日起於UNIQLO網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、ATT4FUN信義店、台北西門店、L aLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店等店舖限量販售。
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還透過紐約產品研發總部，掌握適合全球流行脈動的潮流單品，GU成功打造了近日紅遍全球的爆款「BARREL LEG錐形褲」，更全新推出專為青少女推出的「TEEN系列」；事實上，過去十年間也開發不少熱賣商品，像是2015年Goachu時尚寬褲、2017年PALAZZO帕拉佐美型寬褲、2023年Utility Collection極致工裝系列、2023年PULLON PANTS美型輕便褲，看出休閒褲型足以成為GU主力強項的脈絡。
還沒跟上火紅「BARREL LEG錐形褲」的民眾，可考慮趁10週年慶入手男女裝BARREL LEG錐形工作褲、女裝錐形工作褲、男裝錐形直筒褲，通通下殺優惠價790元（原價990元）相當於「現省200元」好划算；而女裝錐形牛仔褲也有「立折100元」的好康價；或考慮秋冬全新推出的燈芯絨材質錐形褲。
而GU根據台灣民眾心聲所開發的「PUFFY TOUCH多彩針織系列」，自2021年問世後也迎接第四代設計，將針織外套材質、版型全新進化，10週年慶更祭出多達8色的豐富選擇都是優惠價590元，每件都能現省百元鈔。
另外像是女裝燈芯絨短版襯衫、羊毛混紡鐘型帽、前拉鍊泡泡連身裙、2件式PUFFY TOUCH針織衫通通「立折100元」；趁週年慶買男裝則有雙面織紋休閒上衣、雙面織紋連帽上衣、水洗V領開襟外套都「現省200元」，划算必買清單趕快記下來。
GU還獨家設計台灣專屬「10週年獨家紙袋」；活動期間內於GU網路商店下單並選擇實體店舖取貨，單筆消費滿1000元，贈送「10週年紀念托特包」；加入GU新會員還可享限定優惠，有機會獲得最高總額380元滿額優惠券。9月27日起挑戰捕捉「MOVING STAGE：GU的自由大道」宣傳行動車，完成體驗活動及社群任務，還有有機會抽中GU 10週年限定「自由自造罐」！3條巡迴路線為9月27日至10月13日於台北信義區及東區、10月14日至10月27日於新北市林口區、10月28日至11月3於台北市中山與西門（11月2日至11月3日為西門紅樓限定）。
同樣是深受台灣人喜愛的日本國民品牌UNIQLO，則繼Uniqlo U 2024秋冬系列上市開搶後，再宣布攜手法國平價奢侈品牌COMPTOIR DES COTONNIERS，本季融合UNIQLO LifeWear的服裝理念與COMPTOIR DES COTONNIERS致力於運用天然材質的訴求，