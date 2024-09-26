坤達合體妹妹頭舞團Avantgardey！西門町一起跳16蹲　整齊畫面曝

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▲坤達在GU 10週年影片驚喜合體日本妹妹頭舞團Avantgardey，一起大跳搞怪舞。（圖／記者蕭涵云攝）

▲GU歡慶10週年請來坤達合體Avantgardey。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Avantgardey無法親自來台灣，透過影片展現誠意。（圖／記者蕭涵云攝）

▲坤達大秀單腳站立的「GU」姿勢，平衡感也很好。（圖／記者蕭涵云攝）

▲GU 10週年將於10月4日至10月13日連續10天展開優惠活動。（圖／記者蕭涵云攝）

歡慶登台10週年，GU推出「FASHION自由自造」系列慶祝活動，邀請「人氣男神」坤達擔任「GU 10週年活動嘉賓」，驚喜合體日本妹妹頭舞團Avantgardey，現身西門町大跳搞怪舞，最後還一起實現〈星期五晚上〉的經典「E16蹲」。坤達透露：「群舞跳不到10次就完成」，直呼「哇！她們跳舞真的好整齊喔」；言下之意是否在挖苦Energy⋯⋯「這我們就不多說」坤達又展現冷面笑匠實力。GU慶祝登台10週年，找來人氣男神坤達擔任「10週年活動嘉賓」，坦言自己喜歡穿搭也很常去日本買衣服的坤達，今（26）日他搶先穿上GU第四度聯名「UNDERCOVER」的棒球外套帥氣出席記者會，表示很欣賞這次「自由自造」主題，GU打造了不少潮流百搭單品，讓人能輕鬆擁有自己的風格。今現場釋出的GU 10週年形象影片，看見坤達驚喜合體日本妹妹頭舞團Avantgardey，竟然在中午12點現身西門町大跳搞怪舞，最後還一起實現〈星期五晚上〉的經典「E16蹲」。坤達受訪時表示，大熱天他可是穿上GU最新的法蘭絨襯衫搭配牛仔外套、而Avantgardey則是穿著多彩針織外套，雙方在紅樓前一起跳舞，坤達還直呼第一次和Avantgardey碰面真的蠻緊張。不過他隨即透露與Avantgardey合作的形象影片，其實「群舞跳不到10次就完成，覺得她們真的非常專業」，顯示雙方跳起舞來默契十足；冷面笑匠的坤達還笑說：「哇！她們跳舞真的好整齊喔」，逗得現場笑出聲。言下之意是否在挖苦Energy⋯⋯「這我們就不多說」坤達神來一筆笑而不答。看完GU 10週年形象影片同時也發現，原來坤達今天一現身就大秀單腳站立的特殊姿勢，正是展現「GU」的意象，男神為了跳「E16蹲」不只膝蓋要有力，連出席活動也要挑戰平衡感！而無法親自到台灣合體坤達的日本妹妹頭舞團Avantgardey，也透過影片表達誠意，在鏡頭前穿上GU多彩針織外套，再次展現魔性甩髮姿態，相當有活力。來台10週年的GU宣布將於10月4日至10月13日連續10天，推出「FASHION自由自造」一系列優惠活動，超狂「下殺290元起」，尤其爆款錐形褲「現省200元」，更有台灣10週年獨家紙袋、店舖取貨滿額禮、新客優惠券等眾多好康。