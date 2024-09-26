大谷翔平驚人怪力！敲出時速188公里二壘安打　霸榜道奇隊史前10

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB洛杉磯道奇今（26）日對上聖地牙哥教士，大谷今日所敲出的二壘安打，擊球初速高達116.8英哩（約188公里），是自2015年《Statcast》啟用以來，道奇隊史上擊球初速第7快的安打，而目前道奇隊史擊球初速前10快的安打，都是由大谷所擊出，由此可見大谷驚人的怪力。