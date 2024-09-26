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大谷翔平驚人怪力！敲出時速188公里二壘安打　霸榜道奇隊史前10

記者吳政紘／綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，敲出本季第36支二壘安打。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，敲出本季第36支二壘安打。（圖／美聯社／達志影像）
MLB洛杉磯道奇今（26）日對上聖地牙哥教士，道奇日籍好手大谷翔平在4局下敲出本季第36支二壘安打，擊球初速高達116.8英哩（約188公里）而大谷也「霸榜」道奇隊史擊球初速前10快安打排行榜，此外大谷也成為大聯盟裡史上敲出最多轟的50盜選手，力壓Ronald Acuña Jr.、Eric Davis以及Barry Bonds。

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大谷今日所敲出的二壘安打，擊球初速高達116.8英哩（約188公里），是自2015年《Statcast》啟用以來，道奇隊史上擊球初速第7快的安打，而目前道奇隊史擊球初速前10快的安打，都是由大谷所擊出，由此可見大谷驚人的怪力。

大谷在6局下半跑出本季第56盜，追平2001年的鈴木一朗成為日本球員在大聯盟史上單季跑出最多盜壘的球員，而大谷也成為大聯盟裡史上敲出最多轟的50盜選手，力壓Ronald Acuña Jr.、Eric Davis以及Barry Bonds。

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