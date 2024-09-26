MLB／大谷翔平再當英雄！單場2安打2打點＋盜壘　道奇4：3勝教士

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MLB道奇球星大谷翔平在4局下敲出本季第36支二壘安打，擊球初速高達116.8英哩（約188公里）；而大谷也「霸榜」道奇隊史擊球初速前10快安打排行榜，此外大谷也成為大聯盟裡史上敲出最多轟的50盜選手，力壓Ronald Acuña Jr.、Eric Davis以及Barry Bonds等名將。道奇先發投手Jack Flaherty投5局失掉3分自責分退場，不過教士Dylan Cease前2次先發表現精采，前一場碰上太空人更是8.1局0失分；不過本場比賽Dylan Cease無法封鎖道奇打線，先發5局，被敲出5支安打，失掉3分，無關勝敗。