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MLB／大谷翔平再當英雄！單場2安打2打點＋盜壘　道奇4：3勝教士

記者廖聿偉/綜合報導

▲大谷翔平於對陣教士的比賽中再度當英雄，單場3打數2安打2打點。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平於對陣教士的比賽中再度當英雄，單場3打數2安打2打點。（圖／美聯社／達志影像）
MLB道奇球星大谷翔平今(26)日再度當英雄，單場3打數2安打2打點，還有1次保送和盜壘成功，加上道奇完美表現，終場4：3擊敗教士，國聯西區登頂M2。

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大谷翔平在4局下敲出本季第36支二壘安打，擊球初速高達116.8英哩（約188公里）；而大谷也「霸榜」道奇隊史擊球初速前10快安打排行榜，此外大谷也成為大聯盟裡史上敲出最多轟的50盜選手，力壓Ronald Acuña Jr.、Eric Davis以及Barry Bonds等名將。

🔥大谷翔平「霸榜」

道奇先發投手Jack Flaherty投5局失掉3分自責分退場，不過道奇牛棚非常給力，4任投手各投1局皆0失分，守住珍貴的1分領先。

教士Dylan Cease前2次先發表現精采，前一場碰上太空人更是8.1局0失分；不過本場比賽Dylan Cease無法封鎖道奇打線，先發5局，被敲出5支安打，失掉3分，無關勝敗。

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