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Judge本季第57轟出爐！遠遠甩開大谷翔平　單季打點突破140分！

記者吳政紘/綜合報導

▲美國職棒大聯盟（MLB)紐約洋基「法官」Aaron Judge敲出本季第57轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟（MLB)紐約洋基「法官」Aaron Judge敲出本季第57轟。（圖／美聯社／達志影像）
MLB紐約洋基當家球星「法官」Aaron Judge，在今（26）日對上巴爾的摩金鶯的比賽，於9局下半敲出本季第57轟，也拉開與大谷翔平的差距；Judge本季打點突破140分，目前以142分打點獨居大聯盟打點王，Judge也成為繼2009年後第一位單季打點突破140的選手，不過洋基7：9不敵金鷹。

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打點突破140分　Judge成15年來第一人

Judge本季打點來到142分，成為繼2009年的Ryan Howard和Prince Fielder後，首位單季打點突破140分打點的選手，此外Judge本季長打率高達.699，在最少535個打席的情況下，Judge本季的長打率在洋基隊史上第名。

Judge在生涯前9個賽季，一共敲出313支全壘打，再一支就能突破Mark Teixeira的紀錄，而生涯前9個賽季敲出最多全壘打的是Albert Pujols，他在2001年至2006年共敲出366發全壘打，Judge生涯991場比賽敲出313轟，比所有所有大聯盟球員，還要多35發。

洋基今不敵金鶯後，封王魔術數字依舊停在「M1」洋基明（27）日將繼續在主場對上金鶯，最快明天就能封王，而洋基本季最後一個系列賽將在主場對上匹茲堡海盜。

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