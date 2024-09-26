Judge本季第57轟出爐！遠遠甩開大谷翔平　單季打點突破140分！

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MLB紐約洋基當家球星「法官」Aaron Judge，在今（26）日對上巴爾的摩金鶯的比賽，Judge本季打點來到142分，成為繼2009年的Ryan Howard和Prince Fielder後，首位單季打點突破140分打點的選手，此外Judge本季長打率高達.699，在最少535個打席的情況下，Judge本季的長打率在洋基隊史上第名。Judge在生涯前9個賽季，一共敲出313支全壘打，再一支就能突破Mark Teixeira的紀錄，而生涯前9個賽季敲出最多全壘打的是Albert Pujols，他在2001年至2006年共敲出366發全壘打，Judge生涯991場比賽敲出313轟，比所有所有大聯盟球員，還要多35發。