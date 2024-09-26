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周思齊引退賽前就喊「我愛短今喔」！片段被女神截下　破13萬點閱

記者楊穎軒／綜合報導

▲周思齊大巨蛋引退賽前和隊友喊口號，一句「我愛短今」又讓球迷笑翻，女神本人也轉發。（圖／中信兄弟提供）
▲周思齊大巨蛋引退賽前和隊友喊口號，一句「我愛短今」又讓球迷笑翻，女神本人也轉發。（圖／中信兄弟提供）
33歲「PS女神」短今（鈑金、本名胡馨儀）效力中信兄弟啦啦隊9年，173公分身高、34E好身材為其正字標記，加上傻大姐、人來瘋個性圈粉無數，日前還被球星周思齊在退休儀式上點名「大家都愛短今」，引發話題。短今昨（25）日分享一段周思齊（周董）引退賽前和隊友呼口號的片段，只見周董說：「我愛短今喔！」讓女神本尊笑翻。

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▲▼短今在經典賽賽事上是全場焦點之一。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今加入中信啦啦隊邁入第9年，人氣居高不下。（圖／短今臉書）
周思齊在第二天引退儀式上發表感言，脫口「兄弟齊心、大家都愛短今」，後來受訪解釋該句話的源由，短今昨天在臉書上傳一支11秒短片，只見周董在大巨蛋引退賽前的精神喊話時間，以老學長的身分帶領戰友說：「加油兄弟！兄弟齊心欸！」下一秒忍不住笑場問：「我愛短今喔？」接著大聲吆喝「兄弟」便原地解散。

短今本人在該影片配文寫下：「原來賽前口號已經在喊了！」並附上3個笑到流淚的表情符號，短片不到半天累計13萬觀看次數，網友表示：「當初的發起人，目前正在牛棚當牛棚捕手呢（指林明杰）」、「當時看到這篇象圈圈短片，真的笑死了」、「這口號要確定耶」、「很漂亮甜美可愛的女孩，誰不會愛」、「以後賽前都要愛短今一下！」

▲▼周思齊（中）引退賽前的精神喊話，不忘提及「我愛短今」這句兄弟象球員間才懂得哏。（圖／短今臉書）
▲周思齊（中）引退賽前的精神喊話，不忘提及「我愛短今」這句兄弟象球員間才懂得哏。（圖／短今臉書）
PS女神服務中信兄弟9年　曾和同期峮峮當選新人王

短今因為神似經典韓劇《大長今》的女主角李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，她透露，當年和朋友去看棒球比賽，親身感受到現場的震撼力，興起報名啦啦隊徵選的念頭，2016年2月順利加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」。

成為PS女孩後，短今人氣急速攀升，曾經與同期的峮峮被票選為新人王，也擔任過隊長一職，2018年底發行個人首本寫真書《今夏戀愛中》，2021年5月推出第二本寫真作品《今日旅行中》。 

▲短今獲得「最想擁有啦啦隊女神寫真集」票選冠軍。（圖／翻攝自短今臉書、IG）
▲▼短今曾經獲得《NOWnews今日新聞》舉辦的「最想擁有啦啦隊女神寫真集」票選冠軍。（圖／短今臉書、IG）
▲▼短今發行過2本個人寫真集，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今。（圖／短今IG）
▲▼短今難得釋出比基尼照片。（圖／短今IG）

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