田寮月世界熱氣球「雙熊」見面　東港迎王順看「王船主題彩繪田」

南台灣今明兩天相當熱鬧！「2024高雄愛．月熱氣球」活動將於今明兩日９月28、29日，以及10月5、6日移師田寮月世界舉辦，除超吸睛的高雄熊造型熱氣球首度在惡地形亮相，高雄市更邀請交通部觀光署「喔熊組長」熱氣球今（28）日南下營造「雙熊見面會」。另外，屏東南州鄉配合今年迎王平安祭典，打造王船主題彩繪稻田，同樣今、明兩天，在南州運動公園舉辦，還有市集可逛。
高雄市觀光局表示，此次特別委託全球知名熱氣球製造商Ultramagic打造高達28.3公尺、體積達3,400立方公尺，最大乘載量為1,173公斤的「高雄熊」造型熱氣球，不僅要把高雄熊的可愛放大，還要為高雄創造更多話題性。
今年「2024高雄愛．月熱氣球」愛河場活動，高雄熊熱氣球已經首度亮相，本週高雄熊則首度移師田寮月世界，更邀請交通部觀光署的「喔熊組長」熱氣球，一同飛翔於田寮奇特的惡地形絕美的天際線，形成雙熊合體。
高閔琳說，月世界地景公園除了飛高高的熱氣球繫留活動外，也安排多個熱氣球拍照打卡點及全新改版的「土雞獸」裝置藝術同步亮相；黃昏日落後還加碼熱氣球燈光展演秀，特別規劃長達200公尺的月世界夜間七彩燈光，並搭配音樂節奏變換燈光。
觀光局表示，遊客可至月世界的地質公園欣賞熱氣球及惡地泥岩地貌，逛完園區再到遊客中心休憩、購買伴手禮、品嘗小吃。一樓的小農市集有跟月世界地景相似的泥火山冰淇淋、泥岩茶葉蛋。在地業者還推使用泥火山的水特殊處理製成的火山豆花，而田寮月世界最負盛名的美食就是土雞，在地業者更推出泥火山版本菜單，泥火山雞會由饕客敲開泥火山外殼後，裡面一整隻土雞香味撲鼻。
觀光局最後補充，目前月世界熱氣球繫留體驗活動線上票已完售，活動期間現場會視當天氣候及搭乘情形，開放現場售票。
至於屏東，南州鄉為配合今年「東港迎王平安祭典」，打造王船主題彩繪稻田，同樣在今、明９月28、29日兩天，在南州運動公園搭配辦理「113年度屏東迎王彩繪稻田暨觀光市集」，搭配舉辦市集及表演，集結小農及各式特色攤位共120攤，另有多項DIY體驗活動。
今年南州彩稻活動結合甲辰正科迎王平安祭典，配合打造迎王主題彩繪稻田，以金黃色澤彩稻為圖案基底，在時序入秋的豐收時節，黃澄澄稻浪與迎王祭典相映成保境安民氛圍，成了新打卡點；而今(28)日是東港迎王請水儀式，推估彩稻節這2天是稻子最美時刻。
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今年「2024高雄愛．月熱氣球」愛河場活動，高雄熊熱氣球已經首度亮相，本週高雄熊則首度移師田寮月世界，更邀請交通部觀光署的「喔熊組長」熱氣球，一同飛翔於田寮奇特的惡地形絕美的天際線，形成雙熊合體。
高閔琳說，月世界地景公園除了飛高高的熱氣球繫留活動外，也安排多個熱氣球拍照打卡點及全新改版的「土雞獸」裝置藝術同步亮相；黃昏日落後還加碼熱氣球燈光展演秀，特別規劃長達200公尺的月世界夜間七彩燈光，並搭配音樂節奏變換燈光。
觀光局表示，遊客可至月世界的地質公園欣賞熱氣球及惡地泥岩地貌，逛完園區再到遊客中心休憩、購買伴手禮、品嘗小吃。一樓的小農市集有跟月世界地景相似的泥火山冰淇淋、泥岩茶葉蛋。在地業者還推使用泥火山的水特殊處理製成的火山豆花，而田寮月世界最負盛名的美食就是土雞，在地業者更推出泥火山版本菜單，泥火山雞會由饕客敲開泥火山外殼後，裡面一整隻土雞香味撲鼻。
觀光局最後補充，目前月世界熱氣球繫留體驗活動線上票已完售，活動期間現場會視當天氣候及搭乘情形，開放現場售票。
至於屏東，南州鄉為配合今年「東港迎王平安祭典」，打造王船主題彩繪稻田，同樣在今、明９月28、29日兩天，在南州運動公園搭配辦理「113年度屏東迎王彩繪稻田暨觀光市集」，搭配舉辦市集及表演，集結小農及各式特色攤位共120攤，另有多項DIY體驗活動。
今年南州彩稻活動結合甲辰正科迎王平安祭典，配合打造迎王主題彩繪稻田，以金黃色澤彩稻為圖案基底，在時序入秋的豐收時節，黃澄澄稻浪與迎王祭典相映成保境安民氛圍，成了新打卡點；而今(28)日是東港迎王請水儀式，推估彩稻節這2天是稻子最美時刻。