潘威倫引退賽！統一獅0:4不敵台鋼雄鷹　吸引28018位球迷致敬嘟嘟

潘威倫吞敗！中職統一7-ELEVEn獅今（28）日在台北大巨蛋舉辦「DU MY BEST」引退系列賽，由「護國神嘟」潘威倫先發對決台鋼雄鷹，他主投6.2局失4分，共用89球完成任務，無緣挑戰150勝，潘威倫也正式告別球場，結束22年球員生涯。潘威倫引退賽也吸引28018位球迷到場，潘威倫退場時也受到全場球迷喝采，感謝他對台灣棒球的付出。最終獅隊以0:4落敗，潘威倫也吞下敗投。
統一獅毫無攻勢 離全年勝率第一越來越遠
潘威倫今天最快球速約在137公里左右，台鋼在2局上就有攻勢，王博玄獲得觸身球上壘，之後張肇元也敲安，郭阜林右外野安打一口氣打回2分。
潘威倫又在5局上遇到危機，陳聖平失誤，讓張肇元上壘，郭阜林、紀慶然連續安打再度攻下1分，但不算他的責失分，6局上，林岳平上場跟潘威倫說話，勉勵他繼續投球，結果魔鷹轟出右外野陽春彈，全場鴉雀無聲。
7局潘威倫續投，先是解決了郭阜林後，自己上演美技，攔截到紀慶然的投手前滾地球，傳向一壘，刺殺跑者，之後就被換下場，接受球迷歡呼。
總計潘威倫生涯共出賽398場，吞下149勝109敗，無緣150勝，賽後全隊圍成圓圈，在投手丘跟全場球迷致意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
潘威倫今天最快球速約在137公里左右，台鋼在2局上就有攻勢，王博玄獲得觸身球上壘，之後張肇元也敲安，郭阜林右外野安打一口氣打回2分。
潘威倫又在5局上遇到危機，陳聖平失誤，讓張肇元上壘，郭阜林、紀慶然連續安打再度攻下1分，但不算他的責失分，6局上，林岳平上場跟潘威倫說話，勉勵他繼續投球，結果魔鷹轟出右外野陽春彈，全場鴉雀無聲。
7局潘威倫續投，先是解決了郭阜林後，自己上演美技，攔截到紀慶然的投手前滾地球，傳向一壘，刺殺跑者，之後就被換下場，接受球迷歡呼。
總計潘威倫生涯共出賽398場，吞下149勝109敗，無緣150勝，賽後全隊圍成圓圈，在投手丘跟全場球迷致意。