山陀兒颱風要來了！台北淹水地圖　越淹房價越飆？信義區27次居冠

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▲近年全台淹水情勢不斷，政府指主要是瞬雨量超過設計極限，也大多將「淹水」改為「積水」形容。（圖／NOWnews資料照）

▲「信義區、大安區」為近5年最會淹水的區域，十大淹水最深路段也占7條。（圖／翻攝台北市積水資訊網）

▲台北市近5年淹水次數最多的行政區，前5名中，信義、大安、中正卻也是房價最高區域。（圖／全向科技房產中心提供）

第18號輕度颱風「山陀兒」來勢洶洶！近年全台淹水災事不斷，但似乎與房價出現了脫鉤跡象，以行政區劃分，「信義區、大安區」淹水次數位居第一、第二，前十大淹水最深路段，兩行政區也占了7條路，卻仍是全台灣房價最高的地方，越淹、房價越貴！相當弔詭。根據中央氣象署資料，「山陀兒」今（29）日有機會增強為中度颱風，今早已發布海上警報，預計29日深夜至週一清晨發布陸警，週二、週三（10月1日、2日）影響最明顯，後續是否放颱風假則交由各地方政府決定。近年全球氣候變遷劇烈，台灣更是雨彈狂炸，每每發生「淹水」，中央、地方縣市府皆以「瞬間降雨量經常高於原先設計的排水量」回應，不知是否為了美其名，中央與地方最終也改成了「積水」形容民眾感受的「淹水」。根據台北市水利處回應，防洪排水設施有極限，雨水下水道可容納每小時78.8/mm的雨量，若時雨量超過78.8/mm就容易造成短暫積淹水現象，下水道排水功能如果正常，積水就會迅速退去。根據「台北市積水資訊網」資料，近5年淹水次數最多行政區，前5年皆超過10次，依序為信義區27次、大安區15次、士林區14次、中正區14次、中山區12次。進一步觀察十大淹水最深路段，信義、大安2區就占7條路，依序為40公分，文山區木柵路；35公分，松山區敦化北路155巷、信義區忠孝東路4段553巷；30公分，大安區四維路214號、大安區四維路44巷、大安區和平東路3段346巷、文山區興德路6巷一帶、信義區信義路6段一帶、信義區莊敬路一帶、和平東路3段295號。根據實價登錄資料，統計近5年均單價，以行政居淹水次數排序，信義區119萬/坪、大安區125萬/坪、士林區88.65/萬、中正區113.92萬/坪、中山區99.67萬/坪。其中，信義區、大安區、中正區房價為全市最高前三名，淹水次數似與房價脫鉤。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，影響房價因素，包括生活機能、交通、學區、商圈等，至於淹水，如果是「短暫積水」，影響不至於太大，但如果是真的「淹水」，還是會有影響，如大台北早年規劃不少地勢低窪的洪氾區，台北市社子島、新北市二重等。不過，他也提到，現在房價居高不下，如果擔心買到淹水區域房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心災害潛勢地圖」或「台北市淹水資訊網」，並進一步查詢該區域是否位於「洪氾區」，能避則避，才不會花大錢買了房子，遇到淹水時，自己又一肚子氣。