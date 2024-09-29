蛇魂不滅！前誠泰王牌林英傑親自出馬　致贈禮物祝福昔隊友周思齊

中華職棒目前在下半球季位居龍頭的中信兄弟，目前封王魔術數字來到了M1，今（29）日則是前往客場踢館樂天桃猿，只要贏球就能夠在下半季封王，倘若未能擊敗樂天，也可能靠著味全龍敗給富邦悍將，將魔術數字歸零。而賽前樂天球團也特別舉行了向兄弟球星周思齊的致敬儀式，昔日誠泰的隊友「三毛」林英傑也特別送上禮物給周董，2人並留下珍貴合照。
中信兄弟明星外野手周思齊，日前在台北大巨蛋正式完成引退儀式，個人長達將近20年的球員生涯也告一段落，其勇於向惡勢力說不的態度，與在場上努力奮戰的精神，令外界相當動容。而周董近年來也成立球芽基金會，提供資源缺乏的小球員們許多幫助，也從中培養出眾多好手。
樂天賽前向周思齊致敬 昔隊友林英傑送上禮物
而樂天球團今日也特別在賽前向周思齊致敬，並由昔日誠泰的隊友林英傑送上紀念禮物，後續樂天全隊也特別在場邊列隊，周董並一一與樂天的選手們握手致意，畫面令人動容。
兄弟今贏球就封王 平野表示一切平常心
至於中信兄弟今日只要在桃園球場擊敗樂天，就能夠把魔術數字歸零，賽前被問到球隊如何準備攸關封王的一戰，總教練平野惠一今日賽前則表示：「基本上沒有什麼不同，希望他們保持著平常心應戰，很多事都是從春訓開始提醒，只會想著要怎麼呈現一場好比賽給觀眾。」
被問到兄弟目前的球隊內部氣氛時，平野則表示：「選手基本上跟過去都一樣，昨天比賽有老將帶頭，集體跟學弟們講一些目前是關鍵時刻的提點。」並認為選手自己內部有這樣的氛圍，是很好的。
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樂天賽前向周思齊致敬 昔隊友林英傑送上禮物
而樂天球團今日也特別在賽前向周思齊致敬，並由昔日誠泰的隊友林英傑送上紀念禮物，後續樂天全隊也特別在場邊列隊，周董並一一與樂天的選手們握手致意，畫面令人動容。
兄弟今贏球就封王 平野表示一切平常心
至於中信兄弟今日只要在桃園球場擊敗樂天，就能夠把魔術數字歸零，賽前被問到球隊如何準備攸關封王的一戰，總教練平野惠一今日賽前則表示：「基本上沒有什麼不同，希望他們保持著平常心應戰，很多事都是從春訓開始提醒，只會想著要怎麼呈現一場好比賽給觀眾。」
被問到兄弟目前的球隊內部氣氛時，平野則表示：「選手基本上跟過去都一樣，昨天比賽有老將帶頭，集體跟學弟們講一些目前是關鍵時刻的提點。」並認為選手自己內部有這樣的氛圍，是很好的。