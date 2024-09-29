大谷翔平轉換打擊模式、再當「3割男」！主帥透露調整：他很聰明

陳子豪成中信兄弟封王MVP！猛敲單場雙響炮　曝張志豪是開轟動力

記者林之越/桃園報導

▲中信兄弟今晚靠7局上的4分大局，張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上3分砲，終場在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，在客場下半季封王，也拿到中職史上最多的隊史第19座季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟今晚靠7局上的4分大局，張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上3分砲，終場在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，在客場下半季封王，也拿到中職史上最多的隊史第19座季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
陳子豪成中信兄弟封王MVP！中信兄弟今（29）日作客樂天桃猿，挑戰達成自力封王，提早成為下半季冠軍，先發指定打擊陳子豪，分別在3局上、7局上開轟，敲出本季首次單場雙響炮，幫助兄弟以8：5擊敗樂天，收下隊史第19座季冠軍獲選為單場MVP的陳子豪，賽後受訪時坦言，其實7局是受到張志豪的長打鼓舞，才會敲出那支三分砲。

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慶幸打擊策略有奏效　被張志豪長打激勵

兄弟本場首局就有攻下分數，再加上陳子豪在3局上的陽春砲，取得2分領先。雖然4局下被林子偉的兩分砲一棒追平，但在7局上打出4分大局，先是張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上三分砲，終場幫助兄弟以8：5擊敗樂天，順利成為下半季冠軍。

談到自己今日的表現，陳子豪說：「今天選球策略上都還蠻不錯，其實對面也沒有失投，很開心都有掌握到。」被問到是否有被其他學長的表現激勵，陳子豪表示：「其實第一個打席的時候還好，但後面志豪打了一個長打，就想說我們被追平了，想努力一點幫球隊盡一份力。

總教練平野惠一賽前受訪時，透露昨（28）日陣中有老將帶頭，集體跟學弟們提醒如今是重要時刻。對此，陳子豪說：「他們有類似叫我們放手一博的感覺，畢竟這一季努力了這麼多場，真的是最後一步 ，叫我們放鬆一點，防守一博去打。

▲中信兄弟今晚靠7局上的4分大局，張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上3分砲，終場在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，在客場下半季封王，也拿到中職史上最多的隊史第19座季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟今晚靠7局上的4分大局，張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上3分砲，終場在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，在客場下半季封王，也拿到中職史上最多的隊史第19座季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟今（29）日在桃園球場進行攸關下半季封王一戰，吸引共14,129名觀眾進場，連2日刷新桃園球場本季觀眾人數新高。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟今（29）日在桃園球場進行攸關下半季封王一戰，吸引共14,129名觀眾進場，連2日刷新桃園球場本季觀眾人數新高。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟今（29）日在樂天球場迎接攸關封王一戰，首局就有分數進帳，而陳子豪則是在3局下炸裂陽春砲，幫助球隊拉開分差。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟今（29）日在樂天球場迎接攸關封王一戰，首局就有分數進帳，而陳子豪則是在3局下炸裂陽春砲，幫助球隊拉開分差。（圖／中信兄弟提供）



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