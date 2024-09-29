陳子豪成中信兄弟封王MVP！猛敲單場雙響炮　曝張志豪是開轟動力

陳子豪成中信兄弟封王MVP！中信兄弟今（29）日作客樂天桃猿，挑戰達成自力封王，提早成為下半季冠軍，先發指定打擊陳子豪，分別在3局上、7局上開轟，敲出本季首次單場雙響炮，幫助兄弟以8：5擊敗樂天，收下隊史第19座季冠軍。獲選為單場MVP的陳子豪，賽後受訪時坦言，其實7局是受到張志豪的長打鼓舞，才會敲出那支三分砲。
慶幸打擊策略有奏效 被張志豪長打激勵
兄弟本場首局就有攻下分數，再加上陳子豪在3局上的陽春砲，取得2分領先。雖然4局下被林子偉的兩分砲一棒追平，但在7局上打出4分大局，先是張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上三分砲，終場幫助兄弟以8：5擊敗樂天，順利成為下半季冠軍。
談到自己今日的表現，陳子豪說：「今天選球策略上都還蠻不錯，其實對面也沒有失投，很開心都有掌握到。」被問到是否有被其他學長的表現激勵，陳子豪表示：「其實第一個打席的時候還好，但後面志豪打了一個長打，就想說我們被追平了，想努力一點幫球隊盡一份力。」
總教練平野惠一賽前受訪時，透露昨（28）日陣中有老將帶頭，集體跟學弟們提醒如今是重要時刻。對此，陳子豪說：「他們有類似叫我們放手一博的感覺，畢竟這一季努力了這麼多場，真的是最後一步 ，叫我們放鬆一點，防守一博去打。」
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兄弟本場首局就有攻下分數，再加上陳子豪在3局上的陽春砲，取得2分領先。雖然4局下被林子偉的兩分砲一棒追平，但在7局上打出4分大局，先是張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上三分砲，終場幫助兄弟以8：5擊敗樂天，順利成為下半季冠軍。
談到自己今日的表現，陳子豪說：「今天選球策略上都還蠻不錯，其實對面也沒有失投，很開心都有掌握到。」被問到是否有被其他學長的表現激勵，陳子豪表示：「其實第一個打席的時候還好，但後面志豪打了一個長打，就想說我們被追平了，想努力一點幫球隊盡一份力。」
總教練平野惠一賽前受訪時，透露昨（28）日陣中有老將帶頭，集體跟學弟們提醒如今是重要時刻。對此，陳子豪說：「他們有類似叫我們放手一博的感覺，畢竟這一季努力了這麼多場，真的是最後一步 ，叫我們放鬆一點，防守一博去打。」