吳俊偉霸氣關門！桃園球場陷黃海　直言：就是要當最後一個投手　

中華職棒中信兄弟今（29）日賽前封王魔術數字僅剩下M1，只要能夠在客場擊敗樂天桃猿，就能夠順利收下下半季冠軍。而兄弟此戰則靠著重砲陳子豪單場敲出雙響砲，以及先發投手猛登繳出6局僅失2分好投，終場就以8：5擊敗樂天，也順利登頂下半季王位。而兄弟本場比賽在九局下臨危授命上場的「小黑」吳俊偉，也在賽後分享奪下季冠軍的感受，他則直言：「今天就是要當球隊的最後一個投手。」
吳俊偉今九下緊急接替投球 幫助兄弟鎖定勝利
今日比賽九局下半兄弟原先仍以8：2領先6分，看似要順利收下比賽，但此時兄弟推派陳琥上場，他卻表現不佳，接連被陳晨威、林智平敲出安打上壘，隨後面對林泓育更是被一棒敲出三分砲，眼看即將得手的季冠軍有危險，投手教練王建民也隨即換上吳俊偉接替投球，最終小黑則接連解決掉朱育賢、梁家榮，幫助球隊收下勝利，兄弟隊史的第19座季冠軍也順利得手。
感謝教練團信任 小黑稱今晚要當最後投手
「小黑」吳俊偉也在賽後分享幫助球隊奪下季冠軍的感受，他表示：「自己現在很開心能夠幫助球隊，奪得下半季冠軍，然後是最後一個站在投手丘的，也很感謝就是教練團這一整年總是相信我，不管失敗多少次，都還是放心讓我上場。」
小黑也坦言，今天上場就告訴自己，要當球隊最後一個上場的投手，「因為今天是在客場出戰，其實說真的比賽一開始的時候，出去看到那麼多球迷，心裡告訴自己，今天就是要當最後一個投手，然後幫助球隊拿下勝利。」
吳俊偉今年表現相當亮眼，可謂是兄弟牛棚陣中最令教練團放心的球員，總計本賽季至今他共替兄弟出賽55場，這55場皆為後援出賽，在56.1局當中被打出43支安打，有2支為全壘打，並飆出53次三振，投出24次保送，防禦率則為2.72，每局被上壘率則為1.19。
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今日比賽九局下半兄弟原先仍以8：2領先6分，看似要順利收下比賽，但此時兄弟推派陳琥上場，他卻表現不佳，接連被陳晨威、林智平敲出安打上壘，隨後面對林泓育更是被一棒敲出三分砲，眼看即將得手的季冠軍有危險，投手教練王建民也隨即換上吳俊偉接替投球，最終小黑則接連解決掉朱育賢、梁家榮，幫助球隊收下勝利，兄弟隊史的第19座季冠軍也順利得手。
感謝教練團信任 小黑稱今晚要當最後投手
「小黑」吳俊偉也在賽後分享幫助球隊奪下季冠軍的感受，他表示：「自己現在很開心能夠幫助球隊，奪得下半季冠軍，然後是最後一個站在投手丘的，也很感謝就是教練團這一整年總是相信我，不管失敗多少次，都還是放心讓我上場。」
小黑也坦言，今天上場就告訴自己，要當球隊最後一個上場的投手，「因為今天是在客場出戰，其實說真的比賽一開始的時候，出去看到那麼多球迷，心裡告訴自己，今天就是要當最後一個投手，然後幫助球隊拿下勝利。」
吳俊偉今年表現相當亮眼，可謂是兄弟牛棚陣中最令教練團放心的球員，總計本賽季至今他共替兄弟出賽55場，這55場皆為後援出賽，在56.1局當中被打出43支安打，有2支為全壘打，並飆出53次三振，投出24次保送，防禦率則為2.72，每局被上壘率則為1.19。