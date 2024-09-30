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大谷翔平差0.004就拿到國聯三冠王！賽後卻回：不知道數字差多少

記者吳政紘/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平差0.004百分比就可以拿到打擊三冠王。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平差0.004百分比就可以拿到打擊三冠王。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平錯失三冠王！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，本季持續突破紀錄，在今（30）日比賽出戰科羅拉多落磯隊，他單場4打數1安打，挑戰賽季「三冠王」失利，最終以打擊率3成10作收，距離聖地牙哥教士強打Luis Arraez的3成14打擊率，僅僅差0.004。而大谷在季末他的打擊率一度跌破3成，但他很快有所調整，面對媒體提問他是否有意識到可能有機會拿下三冠王，他卻說：「我其實不是很清楚，還是專心在自己的打席上，並不‘知道有多少差距。」

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大谷追求球隊勝利　個人成績擺第二

大谷在例行賽最後一戰4打數1安打，本來有機會「逆轉」Luis Arraez，他只要單場4安打，就可以「逆轉」奪下三冠王寶座，但是大谷前三打數都是滾地球出局，無緣創造奇蹟。

不過大谷也算是十分風光，本季他以單季3成10打擊率，54轟，59盜壘，130分打點的好成績，加上史上第一次拿下全壘打、打點雙冠王，已經是日本球員紀錄。

大谷最後在8局上敲安後，連續12場安打結束「狂暴」的紀錄，而且大谷本季還是在復健中的狀況，還能出賽159場，稱霸全隊打擊排行，以及國聯打擊數據，在打點、全壘打、壘打數、OPS、上壘率等都是第一作收，相當不簡單。

而大谷已經轉換「季後賽模式」，他說：「雖然我不知道剛剛的數據，但季後賽的話，這些數字都不算數。」對於國聯季後賽，他說：「還是要好好調整自己的狀態，不能夠掉以輕心，然後盡力去過每一天。」

▲大谷翔平在壘包上跟隊友爆笑手勢「對話」，當時二壘跑者Austin Barnes鼓勵大谷跑壘，雖然他速度不快，但為了要幫大谷翔平創紀錄，還是跑了（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在壘包上跟隊友爆笑手勢「對話」，當時二壘跑者Austin Barnes鼓勵大谷跑壘，雖然他速度不快，但為了要幫大谷翔平創紀錄，還是跑了（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平，雖然沒有開轟但在比賽後段敲安上壘，並靠著戰術雙盜壘跑上二壘，完成賽季第59次盜壘。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平，雖然沒有開轟但在比賽後段敲安上壘，並靠著戰術雙盜壘跑上二壘，完成賽季第59次盜壘。（圖／美聯社／達志影像）

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