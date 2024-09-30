大谷翔平差0.004就拿到國聯三冠王！賽後卻回：不知道數字差多少

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平在壘包上跟隊友爆笑手勢「對話」，當時二壘跑者Austin Barnes鼓勵大谷跑壘，雖然他速度不快，但為了要幫大谷翔平創紀錄，還是跑了（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇大谷翔平，雖然沒有開轟但在比賽後段敲安上壘，並靠著戰術雙盜壘跑上二壘，完成賽季第59次盜壘。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平錯失三冠王！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，本季持續突破紀錄，在今（30）日比賽出戰科羅拉多落磯隊，不過大谷也算是十分風光，本季他以單季3成10打擊率，54轟，59盜壘，130分打點的好成績，加上史上第一次拿下全壘打、打點雙冠王，已經是日本球員紀錄。而大谷已經轉換「季後賽模式」，他說：「雖然我不知道剛剛的數據，但季後賽的話，這些數字都不算數。」對於國聯季後賽，他說：「還是要好好調整自己的狀態，不能夠掉以輕心，然後盡力去過每一天。」