Dikembe Mutombo「搖手指」動作已成NBA永恆經典　喬丹也對他比過

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根據美國媒體《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，。Mutombo在其NBA生涯獲得無數榮譽，拿過4次DPOY、8次全明星、3次最佳陣容、6次最佳防守陣容、歷史阻攻榜排第2。其NBA總裁Adam Silver代表聯盟發表聲明致哀：「Dikembe Mutombo是個傳奇人物。在球場上，他是NBA史上最偉大的阻攻手和防守球員之一。場下，他則全心投入幫助其他人。沒有人比Dikembe更適合擔任NBA首位全球大使。他本質上就是一位人道主義者。他熱愛籃球這項運動所帶來的正面影響，特別是在他的家鄉——剛果民主共和國以及整個非洲大陸。」「我有幸與Dikembe一起環遊世界，親眼見證了他的慷慨和同情心如何鼓舞了許多人。多年來，他總是在NBA活動中現身，以那充滿感染力的微笑、深沉洪亮的嗓音和標誌性的手指搖動，贏得了各世代籃球迷的喜愛。」 Silver如此寫道，「Dikembe不屈不撓的精神將繼續在那些他幫助和激勵過的人們中延續下去。我也是無數受到Dikembe大愛觸動的人之一，我會非常懷念他。代表整個NBA大家庭，向Dikembe的妻子羅斯、他們的孩子們，以及他的眾多朋友和他深深愛著的全球籃球社區致以最深切的哀悼。」Mutombo過去最為人所熟知的印象，肯定就是他那經典的「搖手指」動作了，在敲火鍋之後，這個動作彷彿就是對著試圖衝擊禁區的進攻者說：「想都別想！」用一種有趣、但又不會太不尊重人的方式挑起對抗氣氛，成為NBA最受歡迎的場上動作之一。不過Mutombo也有「吃鱉」的時候，1997年5月13日，「飛人」喬丹在一場比賽中從底線切入，隔扣前來補防的Mutombo，並且對著他搖手指，成為最讓九零年代NBA球迷印象深刻的畫面之一。對於那一回合，Mutombo事後回憶道：「我讓他（喬丹）生氣了。我告訴他說：『Michael，你很幸運能夠在很多人身上扣籃，但你沒扣過我。』Michael可不愛別人這樣挑釁他，Michael是有史以來最具統治力的籃球運動員之一，但他也無法攀登Mutombo山。」兩人之間的故事還不只這一件，當年喬丹曾在罰球線上對年輕的Mutombo說：「嘿，Mutombo這是給你的，寶貝。」之後他就閉上眼睛，並且投進了罰球，創造了一個傳奇的故事。