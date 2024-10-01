Dikembe Mutombo全名超長！因搖手指被NBA罰款　但他仍堅持要做

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▲NBA傳奇球星「木桶伯」Dikembe Mutombo因腦癌過世，享年58歲。其經典的「搖手指」動作更是成為籃球史上最著名的「垃圾話」動作之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲Mutombo在美國唸書時，延續了喬治城大學的高大中鋒傳統。（圖／美聯社／達志影像）

▲Dikembe Mutombo因為腦癌過世，享年58歲。（圖／美聯社／達志影像）

NBA一代中鋒代表「木桶伯」Dikembe Mutombo今（30）日傳出因腦癌過世，享年58歲，Mutombo因搖手指被NBA罰款不計其數，但他堅持要做，主要是因為當下對手常跟他有些爭執，Mutombo身高218公分，十分高大，不過他並非「四肢簡單」，本來他到美國想要學醫，但卻意外成為籃球明星，Mutombo也因為他的天分跟好相處的個性，跟「非洲天王」Hakeem Abdul Olajuwon齊名。來自剛果共和國的Mutombo，生涯沒有拿過任何冠軍戒，但他卻讓人印象深刻，因為不管任何球星想要跟他在禁區較勁，常常都會被他封蓋下來。「然後我說，天哪，這些傢伙根本不聽我說話。也許如果我開始對他們搖手指，他們就會聽。我告訴你，我因為那搖手指而損失了很多錢，我被罰了很多次技術犯規，但沒有裁判會把我踢出比賽」Mutombo說。Mutombo全名為Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean Jacques Wamutombo，是他的父親為他起的，Mutombo生涯故事很多，他曾在1997年的NBA季後賽中，稱「飛人喬丹」Michael Jordan從未在自己的頭上灌籃過。