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Dikembe Mutombo全名超長！因搖手指被NBA罰款　但他仍堅持要做

記者吳政紘/綜合報導

▲Dikembe Mutombo近25年都在幫助家鄉剛果，聯盟後來在Dikembe Mutombo等人的強力推動之下創立了非洲NBA，為當地籃球發展做出重要貢獻。（圖／美聯社／達志影像）
▲Dikembe Mutombo近25年都在幫助家鄉剛果，聯盟後來在Dikembe Mutombo等人的強力推動之下創立了非洲NBA，為當地籃球發展做出重要貢獻。（圖／美聯社／達志影像）
NBA一代中鋒代表「木桶伯」Dikembe Mutombo今（30）日傳出因腦癌過世，享年58歲，Mutombo因搖手指被NBA罰款不計其數，但他堅持要做，主要是因為當下對手常跟他有些爭執，他通常都會以搖手指回應，要對方「適可而止」。Mutombo表示：「我告訴你，我因為那搖手指而損失了很多錢，我被罰了很多次技術犯規，但沒有裁判會把我踢出比賽。」此外，Mutombo全名超長，這也因為父親希望他擁有「威風」的名字，讓他更有自信。

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Mutombo是一代中鋒　對抗他不容易

Mutombo身高218公分，十分高大，不過他並非「四肢簡單」，本來他到美國想要學醫，但卻意外成為籃球明星，Mutombo也因為他的天分跟好相處的個性，跟「非洲天王」Hakeem Abdul Olajuwon齊名。

來自剛果共和國的Mutombo，生涯沒有拿過任何冠軍戒，但他卻讓人印象深刻，因為不管任何球星想要跟他在禁區較勁，常常都會被他封蓋下來。

Mutombo過去受訪時說：「每當我蓋火鍋時，人們仍然會過來並試圖對我施加一點壓力。然後每次我封阻時我都會搖頭，」Mutombo曾經解釋道。

「然後我說，天哪，這些傢伙根本不聽我說話。也許如果我開始對他們搖手指，他們就會聽。我告訴你，我因為那搖手指而損失了很多錢，我被罰了很多次技術犯規，但沒有裁判會把我踢出比賽」Mutombo說。

Mutombo全名為Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean Jacques Wamutombo，是他的父親為他起的，因為其父親覺得名字如此的長很威風，但年少時期，他因為身體虛弱，經常不能完全讀出自己的全名。

Mutombo生涯故事很多，他曾在1997年的NBA季後賽中，稱「飛人喬丹」Michael Jordan從未在自己的頭上灌籃過。Jordan隨後就在比賽中成功在他面前灌籃，並且對他模仿其最著名的搖動手指動作。結果被NBA認為是侮辱對方球員，被判技術犯規。

▲NBA傳奇球星「木桶伯」Dikembe Mutombo因腦癌過世，享年58歲。其經典的「搖手指」動作更是成為籃球史上最著名的「垃圾話」動作之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA傳奇球星「木桶伯」Dikembe Mutombo因腦癌過世，享年58歲。其經典的「搖手指」動作更是成為籃球史上最著名的「垃圾話」動作之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲Mutombo在美國唸書時，延續了喬治城大學的高大中鋒傳統。（圖／美聯社／達志影像）
▲Mutombo在美國唸書時，延續了喬治城大學的高大中鋒傳統。（圖／美聯社／達志影像）
▲Dikembe Mutombo因為腦癌過世，享年58歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲Dikembe Mutombo因為腦癌過世，享年58歲。（圖／美聯社／達志影像）

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