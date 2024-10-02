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在台北從事劇場工作的青年，因疫情返回家鄉，發揮自己的專長協助家鄉被看見，方法竟是拉著大人小孩一起演戲！劇場工作者張竣凱於2022年起，回鄉打造中興新村史上第一場戲劇節「囊底路生活戲劇節」，讓當地居民接觸表演，並親身參與演出，分享這塊土地的故事。張竣凱致力找回、發掘、並維護中興新村的美好之處，接連獲得2022、2023年社區一家個人類楷模獎的肯定與支持。南投中興新村是省政府時期所打造的新市鎮，建造時參照英國花園城市設計，以當時最先進的規劃，結合當地的眷村文化，形成了獨有的社區風貌，但歷經時代變遷，現已漸漸沒落。張竣凱家族在中興新村經營燒餅店，到他這一輩已經是第四代，他於台北藝術大學劇場設計系畢業後從事劇場工作，卻因為新冠疫情衝擊而搬回家。張竣凱分享，中興新村過去有很多劇團會來巡演，現在卻消失了，而自己是否可以發揮所學，讓美好的戲劇文化在此「復辟」？這個起心動念就是中興新村史上首個戲劇節「囊底路生活戲劇節」的開始。為了舉辦一個和中興新村有關的戲劇節，張竣凱走訪在地的居民、蒐集素材。也幾乎是到此時，他才真正開始認識自己家鄉土地上所發生的故事。第一屆的「囊底路生活戲劇節」由他獨力策畫，並找來兩位藝術家在南投駐村，但票房卻不盡人意。他事後檢討，認為應該要讓更多在地居民參與、讓大家「自己說出自己的故事」，增加社區的認同感與參與度，也有機會激盪出不同的火花。第二屆時，他增加在地「素人」演員，以及在地藝術家的比例，終於創造出亮眼的成績單。張竣凱坦言，讓當地居民參與演出的難度是非常高的，中興新村的現今人口組成絕大多數是省政府時期留下的公務員以及眷屬，平均年齡高達八十餘歲，又以女性居多，年紀大，也相對保守。但在長期的接觸和嘗試後，這些年長的演員也漸漸願意說出自己的故事，並進而上台演出。決定回鄉定居的張竣凱，除了「囊底路生活戲劇節」的策畫人外，平時還有另一個身分是在地地方創生組織「省府日常散策」的一員，這個組織以在地化價值為核心，串連在地店家與新創業者，開發特色體驗，吸引人們走入中興新村、感受在地生活，例如，他們關注因人口逐漸老化、遷出而閒置的眷舍，也積極嘗試與更多產、官、學界資源串聯、合作，期望能將這些空間好好維護，或做更有意義的運用，致力維護這片土地的完整性與美好。張竣凱在2022年、2023年，連續以「囊底路生活戲劇節」、「省府女子劇場」兩項計畫，獲得社區一家全民社造行動計畫《築夢個人類》楷模獎，社區一家表示，張竣凱憑藉著對家鄉的感情激發出使命感，發揮自己的專業，傳達推廣這塊土地的美好、更進一步思考如何延續、放大其價值，期盼從小生長的社區永續經營，更主動串連資源、尋求外部認同與支持，用影響力和品牌力，讓大家重新認識中興新村。第三屆「囊底路生活戲劇節 」即將於2024年10月25 日 及10月26日舉行，汲取了前兩年的經驗，持續以在地藝術家及表演者為主，本屆主題為「 降落吧！天空中的人」，講述這群和張竣凱一樣的人們，在外歷練、吸收了多元的能量，卻回鄉落地，將這份力量分享、傳達給更多人。活動將以戲劇佐美食、在地文化，讓出外返鄉的南投人，以及從外地來朝聖的觀眾，在參加戲劇節時，感受到更多中興新村的今昔與未來的獨特魅力。