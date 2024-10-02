山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）龜速襲台，今（2）日全台停班停課，不過北台灣無風也無雨，午後信義商圈出現逛街人潮，《NOWnews》直擊現場，百貨、附近店家都正常營業，不過最熱門的區域不是電影院，也不是逛街商場，而是餐飲相關業種，百貨美食街中午餐期座位近全滿，一蘭拉麵排隊人潮看不到隊尾。
山陀兒颱風今（2）日主要降雨仍集中在花東，北台灣目前有強風，不過沒有明顯雨勢，《NOWnews》直擊信義商圈，中午12點後陸續有民眾外出，雖然百貨公司、附近店家都有正常營業，不過整個信義區商圈還沒有大量人潮，而是集中在百貨公司美食廣場，或是餐飲業。
今（2）日停班停課，2大外送平台foodpanda、Uber Eats也公告暫停服務一日，有不少民眾選擇外出用餐，信義區排隊最熱門的一蘭拉麵，等候用餐人潮已經排到階梯外面，一眼看不到隊尾，新光三越A11、A8美食街用餐座位近9成滿，也有不少餐廳出現少量排隊人潮。
相較之下信義華納威秀影城美食廣場則空曠許多，正中午用餐其座位約3分滿，並且信義威秀也還相當冷清，目前人潮多數還是集中在百貨美食街，或是知名美食店。
提醒民眾雖目前北部無明顯風雨，不過隨著颱風越往北走，也要提早做好防颱準備，今（2）日信義區百貨皆正常營業，僅台北101宣佈暫停營業一天，《NOWnews》也整理懶人包，讓你一文掌握營業異動，全台百貨公司營業時間異動、賣場及蝦皮店到店營業異動懶人包。
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今（2）日停班停課，2大外送平台foodpanda、Uber Eats也公告暫停服務一日，有不少民眾選擇外出用餐，信義區排隊最熱門的一蘭拉麵，等候用餐人潮已經排到階梯外面，一眼看不到隊尾，新光三越A11、A8美食街用餐座位近9成滿，也有不少餐廳出現少量排隊人潮。
相較之下信義華納威秀影城美食廣場則空曠許多，正中午用餐其座位約3分滿，並且信義威秀也還相當冷清，目前人潮多數還是集中在百貨美食街，或是知名美食店。
提醒民眾雖目前北部無明顯風雨，不過隨著颱風越往北走，也要提早做好防颱準備，今（2）日信義區百貨皆正常營業，僅台北101宣佈暫停營業一天，《NOWnews》也整理懶人包，讓你一文掌握營業異動，全台百貨公司營業時間異動、賣場及蝦皮店到店營業異動懶人包。