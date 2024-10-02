山陀兒颱風步步緊逼，今（2）日全台百貨多正常營業，不過隨著午後雨勢逐漸增長，考量員工安全，漢神本館、漢神巨蛋宣布提早於下午5點30分閉店。《NOWnews》也即時更新各家百貨營業異動，提醒民眾颱風來襲注意風雨，提早做好防颱準備。
高雄百貨營業異動：
🟡漢神本館：17:30提早閉店
🟡漢神巨蛋：17:30提早閉店
🟡夢時代：17:30提早閉店
🟡義享時尚廣場：正常營業
🟡義大世界購物廣場：17:30提早閉店
🟡大立百貨：17:30提早閉店
🟡新光三越左營店、三多店、SKM Park Outlets 高雄草衙：今（2）日下午5點30分後暫停營業，其餘各分店正常營業。
🟡Global Mall 環球新左營車站：正常營業
🟡高雄大遠百：10/3高雄大遠百17:30後暫停營業，全台威秀影城營業狀況，請洽詢威秀影城官方網站、官方粉絲團。
🟡SOGO高雄店：高雄地區因目前風雨增強，遠東SOGO高雄店今日10/2（星期三）營業時間將於17:30閉店。
影城部分，威秀影城原定今開放預售10/04~10/08電影場次，將暫不開放售票，後續將視颱風動向評估調整開放售票時間，並另行公告。造成不便敬請見諒；新光影城「台北獅子林新光影城」暫停營業；國賓影城雙北及桃園據點正常營業，台南、高雄、屏東據點營業至今晚18:00，金門據點營業至16:00，後續仍將視風雨狀況評估調整營業時間。
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🟡漢神本館：17:30提早閉店
🟡漢神巨蛋：17:30提早閉店
🟡夢時代：17:30提早閉店
🟡義享時尚廣場：正常營業
🟡義大世界購物廣場：17:30提早閉店
🟡大立百貨：17:30提早閉店
🟡新光三越左營店、三多店、SKM Park Outlets 高雄草衙：今（2）日下午5點30分後暫停營業，其餘各分店正常營業。
🟡Global Mall 環球新左營車站：正常營業
🟡高雄大遠百：10/3高雄大遠百17:30後暫停營業，全台威秀影城營業狀況，請洽詢威秀影城官方網站、官方粉絲團。
🟡SOGO高雄店：高雄地區因目前風雨增強，遠東SOGO高雄店今日10/2（星期三）營業時間將於17:30閉店。
影城部分，威秀影城原定今開放預售10/04~10/08電影場次，將暫不開放售票，後續將視颱風動向評估調整開放售票時間，並另行公告。造成不便敬請見諒；新光影城「台北獅子林新光影城」暫停營業；國賓影城雙北及桃園據點正常營業，台南、高雄、屏東據點營業至今晚18:00，金門據點營業至16:00，後續仍將視風雨狀況評估調整營業時間。
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