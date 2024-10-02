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「2024旺旺中時房產金牌獎」日前舉辦頒獎典禮，信義企業集團本於善待利害關係人的企業倫理精神，獲得仲介類、建設類、代銷類共4座大獎，在永續發展、服務品質、品牌策略上獲高度肯定。信義企業集團以房仲本業起家，跨足開發、代銷等領域，並秉持相同的企業倫理精神，照顧員工、客戶、社會、環境等六大利害關係人，長期由內而外推動永續發展，今年信義房屋獲得仲介類「 永續指標傑出獎 」、「 服務品質傑出獎 」；信義開發獲得建設類「永續發展精湛獎 」；信義代銷獲得代銷類「代銷品牌卓越獎」。信義開發2030年願景目標為「透過共融預建築成為產業ESG標竿」，副總經理李建坤表示，信義開發持續精進氣候風險管理，日前於TCFD 氣候相關財務揭露取得第三方查證單位英國標準協會 BSI「Level 5＋： Excellence」最高等級，為台灣首家獲得此認證最高等級的建設公司，展現落實永續發展的行動力。李建坤進一步說明，而為了達成2050年信義開發淨零目標，實施「嘉品案」全生命週期碳盤查作為減碳基線，引進AI技術提升能源管理效能，並專注於建築設計與選材上的節能減碳措施，採用被動式設計，配合基地的物理環境，針對不同環境預先模擬效果，設計出相應的自然通風和採光空間，進而減少空調及照明的使用。信義房屋代銷事業部執行副總經理董憲成表示，信義代銷秉持信義企業集團「以人為本」的理念，照顧利害關係人權益，重視顧客的交易安全保障及賞屋體驗，提供正確且公開透明的資訊，協助每一個客戶成家的夢想。信義代銷推出「全房產2.0」透過仲介分店通路、數位網路行銷、客戶大數據、品牌價值以及線上賞屋，整合信義集團資源，精準找到目標客群；並透過「ESG價值創造」，從客戶需求的角度協助業主規劃建築，提供買方宜居生活以及建商的永續發展，落實ESG管理及策略性顧問的服務策略，發展共好、共生、共創的社會。信義房屋品牌發展處協理李聖約表示，信義房屋連續三屆於中時房產金牌獎獲獎，顯示信義房屋的永續力、服務力、創新力都深受肯定。信義企業集團創立以來，創辦人周俊吉就秉持「賺取合宜利潤、善待各利害關係人」初心，時至今日也感染集團員工，並能由內而外散播出去，希望在信義成就的每一筆「好交易」，都能成為「永續好生活」。